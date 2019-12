Chelsea jalgpallur sai kuulda rassistlikke häälitsusi

Kohtunik oli sunnitud mängu korraks peatama, sest pärast korealase Heung-min Soni (Tottenham) punast kaarti vastaste mustanahalise kaitsja Antonio Rüdigeri vastu tehtud vea eest "tervitas" publik viimast ahvihäälitsustega.

"Väga kahju on kohata jalgpallimängul rassismi, kuid minu arust on väga oluline sellest avalikult rääkida. Kui mitte, siis unustatakse see paari päeva jooksul peagi (nagu alati)," kommenteeris Saksamaa koondislane Rüdiger sotsiaalmeedia vahendusel ja loodab süüdlaste vastutusele võtmist.

"Ma ei taha sellesse olukorda kaasata Tottenhami klubi tervikuna, kuna ma tean, et mind ründasid vaid mõned idioodid. Olen saanud viimastel tundidel Spursi fännidelt palju toetusavaldusi - tänu teile selle eest."

Londoni politsei tegeleb hetkel süüdlaste otsimisega ja juhtumile on juba reageerinud ka Briti valitsus, kes probleemide jätkumisel ei välista "järgmiste sammude" astumist.

Chelsea võitis kohtumise 2:0. Mõlemad väravad lõi brasiillasest ääreründaja Willian.