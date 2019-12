Liverpool lõi käed Jaapani koondislasega

Käesoleval hooajal on 24-aastane Minamino Austria klubi Salzburgi Red Bulli eest kaasa löönud 22 kohtumises ja kaaslasi kostitanud 11 resultatiivse sööduga. Kolmapäeval läbis jaapanlane Liverpoolis meditsiinilise kontrolli ja liitub klubiga pärast üleminekuakna avanemist 1. jaanuaril.

"Minu unistus on olnud saada Liverpooli mängijaks," sõnas Minamino. "Minu arvates on Inglismaa kõrgliiga maailma parim. Lootsin, et kui mu karjäär jätkub tõusvas joones, saan ühel päeval siin mängida, aga ei uskunud, et minust saab sellise klubi liige. Olen äärmiselt õnnelik."

Jaapani koondise eest on Minamino kaasa löönud 22 kohtumises ja neis löönud 11 väravat. Sellel aastal jäi rahvuskoondises tema saldoks 15 mängu ja seitse tabamust.