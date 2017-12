Kehra ja Viljandi lõpetasid aasta punktidejagamisega

Kehra spordihoones võõrustas kodumeeskond Viljandi HC-d, keda alles laupäeval Balti liigas kindlalt, 11 väravaga võideti. Mulgid said oma ridadesse tagasi Valgevene paremääre Andrei Hapali ja kaitses aitas neid samuti vigastuspausilt naasnud veteran, kaks päeva varem 40. sünnipäeva tähistanud Kristo Järve.

Võõrustajad alustasid hästi, said kiirelt paariväravalise edu, kuid 3:5 kaotusseisust spurtis 9:7 ette hoopis Viljandi. Mõlemad meeskonnad tegid ohtralt tehnilist praaki, kuid võtmerollis olid väravavahid. Rasmus Ots sooritas Viljandi väravas korduvalt häid tõrjeid, samas kui sel sügisel muidu heas olnud Mikk Aasmaa samaga vastata ei suutnud ning Kehra peatreener Kaupo Liiva tõi postide vahele pisitraumaga kimpus oleva Mikola Naumi.

Kolmeväravaliseks kasvanud vahe vähendas Kehra vähemuses mängides minimaalseks, ent Otsa topeltõrje järel viisid Simon Drõgin ja Hapal Viljandi 15:11 ette. Pausile mindi seisul 17:14, kuid Drõgin suurendas teise pooltunni algatuseks vahe jälle neljale väravale.

Oluliselt põnevamaks muutis mängu Hapali eemaldamine 36. minutil – valgevenelane teenis korraga kaks kaheminutilist karistust! Kehralased kasutasid neljaminutilise ülekaalu oskuslikult ära ning Indrek Normak seadis 40. minutil tabloole 20:20 viiginumbrid. Viimased 20 minutit möödusid ülipõnevas heitluses, kus kord üks, kord teine väravaga peal.

Viimasel minutil viskas mulkide rünnakul palli väravast mööda Madis Parik, ent ei tabanud teisel pool platsi ka Uku-Tanel Laast ning kohtumine jäi 30:30 viiki. Kehra poolel viskasid Normak 7 seitse, Dmõtro Jankovski kuus ja Kaspar Lees viis väravat, Viljandi heaks tabasid Robert Lõpp ja Sergei Rodjukov kaheksa ning Drõgin viis korda.

"Ma ei pea seda kaotatud punktiks, kolme-nelja väravaga peal olemine ei tähenda veel võitu," sõnas Viljandi peatreener Marko Koks. "Kaks võrdset võistkonda, mõlemad piisavalt väsinud ja vigastustega kimpus, aga tore, et saime siia aasta lõppu sellise võitlusliku mängu ning lisaks punkti."

Kehra juhendaja Kaupo Liiva arvas samuti, et tegu oli ausa tulemusega: "Punkt mõlemale, ehkki võinuks nii ühele kui teisele poole kalduda. Meeskond on väga väsinud, seega on tore, et paus tuleb – saame vigastusi ravida ning loodan, et ka mängijad ise oma tervise ja taastumise eest hästi hoolt kannavad."

Kolmapäevaõhtu teisest kohtumisest võis samuti eeldada põnevat lahingut, sest eelmises omavahelises vastasseisus alistas Põlva Coop Aruküla/Audentese minimaalse vahega. Põlvalased läksid Arukülas aga küllalt kiirelt oma teed, esmalt juhiti viie väravaga, siis juba kaheksaga ja poolaeg võideti 18:10.

Arukülalased ei jätnud jonni, kuid väiksemaks kui viieväravaliseks teise pooltunnil kaotusseisu vähendada ei õnnestunud. Coopi võidunumbrid olid lõpuks 34:28. Mihkel Muld ja Tõnis Kase viskasid võitjatele kaheksa ning Priit Jõks viis väravat. Kaotajate poolel olid resultatiivsemad Kristjan Järv viie ning Karl Martin Kiis ja Timo Raukas nelja tabamusega.