HC Tallinn debüteeris käsipalli meistriliigas magusa võiduga

Avavooru keskne kohtumine peeti Kalevi spordihallis, mis üle pikkade aastate võõrustas taas tipptasemel käsipallimängu. Algus polnud just paljulubav, sest 4 minutit ja 35 sekundit püsis tablool seis 0:0, alles siis viis Siim Pinnonen külalised Viimsist juhtima. HC Tallinna ajaloo esimese meistriliiga värava viskas pea seitsmeminutilise mängu järel kogenud Marko Slastinovski.

Esimene pooltund jäigi väravatevaeseks ning lõppes viigiseisul 9:9. Hästi tegutsesid Siim Patrael Viimsi ja Kristian Käbi Tallinna väravasuul. Teise poolaja avasekundeil viis Veiko Luik võõrustajad esmakordselt kohtumises juhtima 10:9 ja HC Tallinn kordagi enam taha ei jäänudki, võttes 22:19 võidu. Mõlemal meeskonnal oli üks snaiper peajagu kaaslastest üle – Slastinovski viskas võitjatele 9 ja Aleksander Oganezov kaotajatele 8 väravat.

Võitjate parimaks tõusnud Slastinovski sõnas ETV spordiuudistele: "Poistele peab eeskujuks olema. Aga mulle meeldib selline nooruse uljus, mida tuleb hakata vorpima. Poistel hinge on kõvasti, nüüd on vaja mõistuse pool ka kaasa. Siis tulevad mängus õiged otsused ja usun, et saame veel kõvasid asju siin Eesti liigas teha."

HC Tallinna peatreener Jüri Lepp tunnistas, et klubi jaoks esimene ametlik mäng avaldas mõju: "Oli kohe näha, et poistel on pinged peal ja eriti alguses oli keeruline palli sisse saada. Aga rõhutasin neile juba enne kohtumist, et mäng algab 45. minutil – sinnani on vaja vastu pidada."

Meeskond tundis puudust ka kaitseväes viibinud Robin Obergist. "Tema eemalolek võttis tagaliinist kindlasti teravust vähemaks," kinnitas Lepp. "Juurde on muidugi igal pool palju panna, mänguilu oli seekord vähe, aga kaks tähtsat punkti on tabelis," lisas teenekas treener ja tunnustas eraldi ka väravas võimsa partii teinud Kristian Käbi. "Mõtlesin esmalt mõlemale puurivahile ühe poolaja anda, aga ei olnud mingit põhjust Kristianit välja võtta."

Viimsi/Tööriistamarketi peatreener Ain Pinnonen arvas, et peamine vahe tuli sisse treenituse pealt. "Meie alustasime alles augusti lõpul, nii et vastased on meist vähemalt kuu aega ees," hindas Pinnonen. "Realiseerimine oli kehvapoolne ja praaki lipsas liialt sisse, ent samas kaitse pidas päris hästi – 22 väravat endale lasta pole liiga palju."

Ülejäänud kolmapäevastes kohtumistes said soosikud kindlad võidud. Serviti oli üle oma järelkasvumeeskonnast Coop 37:23 (17:8). Hendrik Varul viskas 7 ja Raiko Rudissaar 6 ning kaotajatest veel mullu Serviti särki kandnud Andreas Rikken samuti 7 väravat.

Viljandi HC alistas Aruküla/Audentese 31:20 (15:9), kohtumise ja kogu avavooru resultatiivseimana sai Robert Lõpp kirja 11 tabamust. Vastastel oli parim Karl Martin Kiis 5 väravaga. Avavooru järel on Servitil, Viljandil, Kehral ja Tallinnal 2 punkti, teised neli meeskonda on punktita.

Järgmine Eesti meistriliiga voor:

27.09. 19:00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Põlva Serviti

27.09. 19:00 Viljandi HC – SK Tapa

28.09. 19:00 HC Viimsi/Tööriistamarket – Aruküla/Audentes

28.09. 19:00 Põlva Coop – HC Tallinn