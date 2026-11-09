Joosep Toomel saavutas judo kadettide EK-etapil kolmanda koha

Teekond pronksini oli väljakutseterohke ka emotsionaalselt, kuna esimeses matšis tuli vastu võtta kaotus slovakilt Oliver Hercegilt, mistõttu sõltus Toomeli võimalus edasi võistelda vastase edasiste matšide tulemustest. Lohutusringidesse pääsenuna näitas Toomel endale tavapärast küpsemat ja tehniliselt ilusat maadlust, alistades kõik järgnevad vastased ippon'iga ja napsates pronksi ukrainlaselt Kostiantõn Suhhanovilt.

Toomel kommenteeris ka ise, et päeva algus oli valus ja ootamatu, kuid oodates teadet selle kohta, kas tal õnnestub veel edasi maadelda, oli hea aeg pea mõtetest selgeks saada, mis aitas igale järgnevale matšile eraldi keskenduda ja näidata, et ka raskest olukorrast on võimalik välja tulla.

"Suuremad võidud sünnivad sageli siis, kui oled korra juba vastu maad surutud. Joosep näitas täna tõelist sportlase iseloomu, ta ei murdunud tagasilöögist, vaid suutis pea selgeks saada ja oma ära teha. Mõnikord on pronksil emotsionaalselt kullasära, tänane on üks neist kordadest," hindas Toomeliga kaasas olnud treener Steven Rothberg.

Samas kaalus võistlev klubikaaslane Taavi Toompark alustas võistlust väga hästi, alistades oma alagrupis kõik peale viimase vastase, hiljem hõbedale tulnud grusiini Davit Phusuturi. Kahjuks lohutusringis vastu tulnud rootslane Kalle Mattsson jäi sel korral peale ja tee medalini katkes.

Seitsmendale kohale tuli Johan Rammo (+90 kg, Spordiklubi Barra).