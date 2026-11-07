TÄNA OTSE | Premium liigas pannakse asjad paika

Kell 12.20 alustavad ETV ja ERR-i spordiportaal otseülekannet kohtumiselt Tallinna FCI Levadia - Nõmme Kalju FC. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Markus Jürgenson, stuudiot juhib Aet Süvari.

Kell 12.25 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet kohtumiselt Paide Linnameeskond - Tallinna FC Flora. Kommenteerivad Kristjan Kallaste ja Märten Pajunurm.

Enne viimast vooru on meister juba selgunud, sest Levadial on koos 90 punkti. Küll aga mitte järgnevad kohad: Paidel on koos 63, Floral 61 ja Kaljul 60 punkti. Meistrisarja kolm esimest tagavad koha euroväljakutel, neljas pääseb sinna juhul, kui karikavõitja ei tule väljaspoolt esikolmikut.

Kui paigas on ka viies (Tartu JK Tammeka; 53 punkti) ja kuues (Harju JK Laagri; 47), siis järgnevalt läheb taas tihedaks: FC Nõmme Unitedil ja Pärnu JK Vaprusel on 37 punkti ning FC Kuressaarel 36 punkti. Kes sellest seltskonnast jääb viimaseks, peab pidama üleminekumänge Viimsi JK-ga. JK Narva Trans (20) kukub kindlasti alla.

Ülejäänud kolmes viimase vooru kohtumises on vastamisi JK Narva Trans - Harju JK Laagri, Tartu JK Tammeka - Pärnu JK Vaprus ja FC Kuressaare - FC Nõmme United.