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Premium liiga kuu parimateks nimetati Nõmme Unitedi mehed

Premium liiga
Zakaria Beglarišvili
Zakaria Beglarišvili Autor/allikas: Janek Eslon
Premium liiga

A. Le Coq jalgpalli Premium liiga juuni ja juuli parimate auhinnad kuuluvad FC Nõmme Unitedile. Kuu parimaks mängijaks valiti Zakaria Beglarišvili ning parimaks peatreeneriks nimetati Slawomir Krzysztof Cisakowski.

Beglarišvili tegi kahe suvekuu jooksul kaasa kuues kohtumises, kogudes 494 mänguminutit. Poolkaitsja panustas Unitedi edusse kolme värava ja nelja väravasööduga. Kõige resultatiivsem oli ta Harju JK Laagri vastu, kus andis kolm väravasöötu. Lisaks valiti Beglarišvili kolmel korral kohtumise parimaks ning kuulus kolmel korral ka vooru sümboolsesse koosseisu.

Slawomir Krzysztof Cisakowski juhendamisel kogus FC Nõmme United kuuest kohtumisest 12 punkti, võites neli ja kaotades kaks mängu. Võidud teeniti JK Narva Trans (2:1), Harju JK Laagri (3:1), FC Kuressaare (3:2) ja Tallinna FC Flora (2:1) üle. Vastaste paremust tunnistati kahel korral: Tallinna FCI Levadia (1:2) ning Nõmme Kalju FC (1:3).

Kuu parimaid mängijaid ja treenereid tunnustab kinkekaartidega juveeli- ja kellakauplus Goldtime.

Toimetaja: Anders Nõmm

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