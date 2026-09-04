Premium liiga kuu parimad tulevad Tartu Tammekast

Kangaslahti tegi augustis kaasa viies kohtumises, kuuludes kõigis mängudes algkoosseisu ning kogudes kokku 430 mänguminutit. Tema osalusel teenis Tammeka eelmisel kuul neli võitu, neist kolmes suudeti hoida oma värav puutumatuna. Viie kohtumise jooksul võitis kaitsja 88% kaitseduellidest, kogus 24 vaheltlõiget ja 29 puhastust, tegemata seejuures ühtegi viga ega teenimata ühtegi kaarti.

Tema tabamuse toel kindlustas Tammeka 1:0 võõrsilvõidu FC Nõmme Unitedi üle. Mänguinspektorid valisid Kangaslahti kahel korral kohtumise parimaks ning korra kuulus ta vooru sümboolsesse koosseisu.

Voolaidi juhendamisel teenis Tammeka augustis viie kohtumisega 12 punkti, kui nelja võidu kõrvale tuli vastu võtta üks kaotus. Kuu algas võõrsil kaotusega Nõmme Kalju FC-le, kuid sellele järgnes neli järjestikust võitu. Võõrsil alistati FC Nõmme United, seejärel saadi koduväljakul jagu FC Kuressaarest ja Tallinna FC Florast ning august lõpetati võõrsilvõiduga JK Narva Transi üle.

Kokku löödi vastaste võrku kaheksa väravat ja enda võrku lubati kuus. Eduka kuu toel tõusti liigatabelis kuuendalt positsioonilt viiendale, vähendades vahet eespool paikneva esinelikuga.