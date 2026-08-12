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Rootsi tõkkejooksja vajas Warholmi alistamiseks uut rahvusrekordit

Kergejõustiku EM
Oskar Edlund.
Oskar Edlund. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Kergejõustiku EM

Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel Birminghamis näitas meeste 400 meetri tõkkejooksu poolfinaalides kõige nobedamat minekut rootslane Oskar Edlund.

23-aastane Edlund võitis esimese poolfinaali uue Rootsi rekordiga 47,81. Ta lihvis seni Carl Bengtströmile kuulunud rahvusrekordit 13 sajandiku võrra ning oma isiklikku rekordit 45 sajandiku võrra.

Poolfinaalide kokkuvõttes saavutas Edlund kindla esikoha, edestades kolmekordset individuaalset Euroopa meistrit ja maailmarekordimeest norralast Karsten Warholmi 0,2 sekundiga. Warholmi järel pääses paremuselt kolmanda tulemusega edasi sloveen Matic Ian Gucek, kes viis Sloveenia rekordi 48,03-ni.

Reede hilisõhtul toimuvasse finaali tagasid endale koha veel türklane Ismail Nezir (48,16), sakslased Emil Agyekum (48,17) ja Owe Fischer-Breiholz (48,23), hispaanlane Jesus David Delgado (48,37) ja itaallane Alessandro Sibilio (48,44). Esimesena jäi joone alla Bengtström tulemusega 48,47.

Toimetaja: Henrik Laever

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