EM-i uus jooksualade kvalifikatsioonisüsteem tekitab pahameelt

Birminghami kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel kasutusel olev uus jooksualade kvalifikatsioonisüsteem on tekitanud küsimusi nii sportlaste kui ka ekspertide seas.

Uue süsteemi järgi saavad kuni 400 meetri jooksualadel edetabeli 12 paremat otsepääsme poolfinaali, ülejäänud peavad esmalt läbima eelringi.

Näiteks 100 meetri jooksus pääsesid edetabeli 12 paremat otse poolfinaali. Ülejäänud sportlased peavad esmalt läbima eelringi ning teenima sealt endale edasipääsu. Seega võib ühe sportlase teekond poolfinaali olla ühe jooksu võrra pikem kui tema konkurendil, isegi kui nende tase on sarnane.

Uue süsteemi eesmärk on anda maailma ja Euroopa tippudele võimalus vähendada võistluskoormust ning muuta võistluspäevad tippsportlaste jaoks sujuvamaks. Samas tähendab see, et edetabelikoht annab mõnele sportlasele olulise eelise juba enne võistluse algust.

Soome rahvusringhäälingu Yle eksperdid suhtusid uude süsteemi kriitiliselt. Nende hinnangul on tegemist halva lahendusega ning nimetas reeglit lausa rumalaks.

Kriitikute jaoks on üks küsimusi ka see, kuidas võrrelda erinevates eelringides sündinud tulemusi. Eriti oluline võib see olla sprindis, kus jooksutingimused, näiteks tuul, võivad tulemusi märgatavalt mõjutada.

Uus süsteem ei ole siiski täielikult uus. Sarnast lahendust kasutati sprindialadel juba ka tänavustel Glasgow Rahvaste Ühenduse mängudel tekitas ootamatult kasutusele võetud süsteem sportlastes pahameelt. Austraalia sprinter Rohan Browning nimetas lahendust ka ebaõiglaseks.