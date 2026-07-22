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Inglismaa tippkohtunik tegi MM-il oma viimase vilepartii

Jalgpall
Anthony Taylor.
Anthony Taylor. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Teenekas Inglismaa jalgpallikohtunik Anthony Taylor teatas karjääri lõpetamisest.

47-aastase Taylori viimaseks etteasteks jalgpalliväljakul jäi 6. juulil toimunud MM-finaalturniiri kaheksandikfinaal Portugali ja Hispaania vahel, mille Hispaania võitis 1:0.

"Tipptasemel kohtunikuks olemine on olnud suur privileeg, kuid selle tööga kaasneb lõputu surve ja pidev tähelepanu. Nüüd on õige aeg jalgpallist kõrvale astuda," ütles Taylor teisipäevases avalduses.

Taylorist sai professionaalne jalgpallikohtunik 2006. aastal. Ta vilistas alates 2010. aastast kuni tänavu kevadeni Inglismaa kõrgliigas kokku 432 mängu. Ühtlasi oli Taylor õigusemõistjana ametis kahel MM-finaalturniiril ja kahel EM-finaalturniiril. 

Toimetaja: Henrik Laever

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