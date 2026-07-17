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Pele 1958. aasta MM-finaali mängusärk müüdi miljonite eest

Jalgpall
Pele mängusärk 1958. aasta MM-finaalis
Pele mängusärk 1958. aasta MM-finaalis Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Jalgpall

Särk, mida Brasiilia jalgpallilegend Pele kandis 1958. aasta MM-finaalis, müüdi oksjonimajas Sotheby's 4,3 miljoni euro eest.

Brasiilia alistas 1958. aasta MM-finaalis võõrustajariigi Rootsi 5:2 ja tuli esmakordselt maailmameistriks, toona 17-aastane Pele lõi finaalis kaks väravat.

Kui särk, mida Pele toonases finaalis kandis, müüdi 2004. aastal oksjonil 105 000 dollari eest, siis reedel käis ostja New Yorgis selle eest välja juba 4,9 miljonit dollarit ehk umbes 4,3 miljonit eurot.

Sellest sai ühtlasi kõigi aegade teine kalleim jalgpallisärk: 2022. aastal osteti Diego Maradona "jumala käe" mängusärk ehk 1986. aasta MM-i veerandfinaalis Inglismaa vastu kantud särk umbes 8,4 miljonit euroga.

Reedesel oksjonil müüdi veel kuulsaid jalgpalliesemeid, näiteks osteti toonases 1986. aasta mängus Maradona käe ümber olnud kaptenipael 450 000 euro eest; Lionel Messi Barcelona särk, mida ta kandis 2017. aastal dramaatilises 6:1 võidumängus Pariisi Saint-Germaini üle, läks müüki 190 000 euro eest.

Toimetaja: Anders Nõmm

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