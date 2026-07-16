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Pärast eemaldamist Kaljut edasi juhendanud Andrejev sai trahvi

Premium liiga
Nikita Andrejev
Nikita Andrejev Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Premium liiga

Jalgpalli Premium liiga kohtumise ajal tehnilisest alast eemaldamise järel tribüünilt oma meeskonda edasi juhendanud Nõmme Kalju peatreener Nikita Andrejev sai sada eurot trahvi, aga pääses täiendavast võistluskeelust.

"Distsiplinaarkomisjon määras Nikita Andrejevile tehtu eest hoiatuse ning 100-eurose trahvi. Andrejev mõistis oma viga ning vabandas, seega otsustas distsiplinaarkomisjon lisakaristust mitte määrata," kommenteeris Eesti Jalgpalli Liidu avalike suhete spetsialist Martti Kallas portaalile Soccernet.ee.

Andrejev eemaldati Tallinna Levadia ja Kalju kohtumise avapoolaja lõpus seisul 0:0 kahe kollase kaardi tõttu. Teise kollase sai peatreener pärast seda, kui viskas vihaselt veepudeli maha, nii et see tabas ka väljaku ääres istunud kanderaamipoisi jalgu. 

Eemaldamise järel jätkas treener tribüünilt meeskonna juhendamist, kuigi reeglid seda keelavad.

Punase kaardi tõttu pidi Andrejev kandma ära automaatse ühemängulise juhendamiskeelu (kohtumises Paide Linnameeskonnaga juhendas Kaljut tema asemel abitreener Artjom Artjunin), kuid lisakeeldu ei järgnenud.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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