Liverpool avas Anfieldil Jotale ja tema vennale mälestusmärgi

Forever 20 nime kandev mälestusmärk asub Anfieldi ees 97. avenüül. See on samas paigas, kuhu fännid tõid pärast vendade surma tuhandeid lilli, salle, plakateid ja muid austusavaldusi.

28-aastane Jota ja tema vend hukkusid 3. juulil 2025 Loode-Hispaanias, kui nende Lamborghini sõitis teelt välja ja süttis põlema.

Kunstnik Emma Rodgersi loodud südamekujuline skulptuur on inspireeritud Jota iseloomulikust väravatähistusest. Erinevatest vaatenurkadest vaadates on selles näha ka numbreid 20 ja 30, mis tähistavad vendade särginumbreid.

Liverpooli sõnul on mälestusmärki põimitud ka fännide jäetud esemeid, sealhulgas sallide ja särkide osi. Skulptuuri juurde kuuluvad ka pronksist valatud lill ning PlayStationi pult, mis viitab Jota armastusele videomängude vastu ja ühele tema tuntud väravatähistusele.

Mälestusmärgi soklit kaunistavad vendade kodulinnast Gondomarist toodud kivid ning sinna on jäädvustatud ka Liverpooli fännide Jotale pühendatud laul, mida eelmisel hooajal lauldi Anfieldil iga kodumängu 20. minutil.

"Forever 20 on püsiv armastuse, ühtsuse ja mälestuse sümbol ning paik, kus kõik saavad mõtiskleda, meenutada ja austust avaldada," teatas Liverpool oma avalduses.