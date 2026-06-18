Paskotši koduklubi ostis Läti liigast mängija kolme miljoni euroga

Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Maksim Paskotši koduklubi Gent ostis Läti kõrgliigaklubilt Auda 18-aastase Josue Vergara. Baltic Football Newsi andmetel on üleminekusummaks umbes kolm miljonit eurot, mis tähistab Lätist müüdud jalgpallurite rekordit.

Baltic Football Newsi andmetel on üleminekusummaks umbes kolm miljonit eurot, mis tähistab Lätist müüdud jalgpallurite rekordit, kirjutab Soccernet.ee.

Vergara on 196 cm pikkune Panama ründaja, kes oli Audaga liitunud alles tänavu veebruaris. Ta kõmmutas Läti kõrgliigas 17 mänguga 13 väravat ja andis kolm väravasöötu. Gent sõlmis Panama noortekoondislasega viieaastase lepingu.

Eesti liigast kõige kallimalt müüdud mängijaks on Marten-Chris Paalberg, kes siirdus sel talvel Pärnu Vaprusest Prantsusmaa klubisse Saint-Etienne ühe miljoni euro eest.