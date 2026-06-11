FOTOD | Lapsed ja pered nautisid piirilinnas olümpiapäeva

Eesti Olümpiakomitee eestvedamisel toimus kolmapäeval piirilinnas Valgas olümpiapäev, mis tõi kokku sajad liikumisrõõmu nautivad lapsed ja pered.

Olümpiapäeval said kõik huvilised proovida oma ala spetsialistide käe all kurlingut, kergejõustikku, laskesuusatamist, casting'ut, maadlust, poksi, orienteeruda, mängida käsipalli, võrkpalli, jalgpalli, korvpalli, lasta vibu, hüpata batuutidel, sõita käsiratastega.

Näiteks juhendas noori kurlingumängijaid äsja Milano Cortina olümpial kümnenda koha pälvinud Marie Kaldvee, vibulaskjatele jagas näpunäiteid Rio de Janeiro olümpial sportvibus 33. koha saanud Laura Nurmsalu.

Eesti Olümpiakomitee ühendatud alal sai pildistada ennast olümpiasportlasena, koguda teadmisi Eesti Antidopingu-ja Spordieetika Sihtasutuselt ning Eesti Spordi-ja Olümpiamuuseumi eestvedamisel meisterdada surfilaua võtmehoidja.

Esimest korda olümpiapäeval osalenud skeletonisõitja, Milano Cortina olümpiamängudel 23. koha saanud Darta Zunte sõnul oli tegemist erilise kogemusega.

"Mul oli väga lõbus isegi alasid proovida, näiteks lasin esimest korda vibu ning proovisin casting'ut. Hästi põnev oli minna kurlingus vastamisi oma toakaaslasega olümpialt, Marie Kaldveega. Nii paljude ägedate aktiivsete ja sporti nautivate inimestega kohtumine muutis selle päeva tõeliselt eriliseks," ütles Zunte.

Tema eestvedamisel läbisid ka kõige pisemad, kuni seitsmeaastased jooksusõbrad tillujooksu raja, kus iga lõpetaja sai spetsiaalse olümpiapäeva medali.

Olümpiapäev tugineb kolmele sambale: olümpiaväärtused, aktiivne liikumine ja uute spordialade avastamine. Olümpiapäevaga tähistatakse nüüdisaegse olümpialiikumise algust 1894. aastal, kui Pariisis Sorbonne'is kiideti ühehäälselt heaks Pierre de Coubertini ettepanek hakata taaskorraldama olümpiamänge ja asutati Rahvusvaheline Olümpiakomitee.