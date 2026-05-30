TÄNA OTSE | Nõmme Kalju läheb Pärnusse revanši võtma

Koduses jalgpalli Premium liigas võõrustab kuuendal tabelireal asetsev Pärnu Vaprus laupäeval teisel kohal jätkavat Nõmme Kaljut. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne Pärnu Rannastadioonilt algab kell 14.25, kommenteerivad Aet Süvari ja Marko Lelov.

Kalju ja Vaprus kohtusid esimest korda sel hooajal 26. aprillil, mil Vaprus Hiiu mändide all 2:1 võidu vormistas. Laupäeval avaneb nõmmekatel võimalus suvepealinnas revanš võtta.

"Mäletame hästi, kuidas eelmine mäng Pärnuga lõppes, ning teame, et nende kodus ei saa kerge olema. Oleme teinud omad järeldused ja valmistume korduskohtumiseks täie keskendumisega. Anname endast kõik, et tuua kolm punkti Hiiule," sõnas esimeses kohtumises Kalju värava löönud Mihhail Orlov.

Vaprus läks eelmises mänguvoorus tabeliliidri Levadia vastu kolmandal minutil juhtima, aga oli kümme minutit hiljem juba 1:3 kaotusseisus ning jäi lõpuks alla tulemusega 1:6. "Tuleb väga hea ja võituslik mäng, kus anname endast kõik, et jätta kolm punkti koju. Ootame kõiki Vapraid Karusid väljaku äärde meile kaasa elama," ütles Pärnu ründaja Joosep Põder.

Kalju (28 p) on võitnud oma viimased kaks kohtumist ning üritab kindlustada teist kohta, reedel Nõmme Unitedi alistanud Tallinna FC Flora (27 p) jääb ainult punkti kaugusele. Kalju jaoks on iga võit praegu oluline, sest Levadia (33 p) on saavutanud tabelis viiepunktilise edu ja kohtub ise laupäeval Tartu Tammekaga.

Vaprus on kogunud sel hooajal 16 punkti ning istub ühel pulgal nii Harju Laagri kui ka Tartu Tammekaga.