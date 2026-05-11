Rooba ja KooKoo andsid eduseisu käest ning meister selgub otsustavas mängus

Autor/allikas: KooKoo/Facebook
Eesti jäähokikoondislase Robert Rooba koduklubi Kouvola KooKoo pidi Soome meistrivõistluste finaalseeria kuuendas mängus tunnistama Tampere Tappara 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) paremust ning meister selgub seega otsustavas kohtumises.

Esmaspäevases mängus klubi ajaloo esimest Soome meistritiitlit jahtinud KooKoo läks kohtumist neli ja pool minutit enne avakolmandiku lõppu Ville Puhakka väravast juhtima ja võitis esimese perioodi 1:0.

Teisel kolmandikul pööras külalismeeskond Tappara aga mängu pea peale, kui esmalt tegi kolm minutit pärast perioodi algust skoori taanlane Joachim Blichfeld ja üheksa minutit hiljem Aapeli Rasanen. Mõlemale väravale andis ühe söödu Joni Tuulola.

Otsustaval perioodil avaldas KooKoo külaliste väravale tugevat survet, aga viigini ei jõudnudki ja nii viigistas Tappara finaalseerias seisu kolm-kolmele. Rooba veetis esmaspäeval väljakul ligi 18 minutit ja saatis selle ajaga Tappara värava poole teele kolm pealeviset.

Tappara väravavaht Christian Heljanko tegi esmaspäeval 31 tõrjet (96,8%). Finaalseeria otsustav seitsmes mäng peetakse kolmapäeval Tamperes.

Toimetaja: Anders Nõmm

