Rooba koduklubi jõudis Soome meistritiitlist võidu kaugusele

Kouvola KooKoo
Eesti jäähokimängija Robert Rooba koduklubi Kouvola KooKoo teenis Soome meistrivõistluste finaalseerias Tampere Tappara üle kolmanda võidu ning saab järgmises mängus võimaluse meistritiitel kindlustada.

Rekordiliselt pika neljanda mängu kaotanud KooKoo jäi võõrsil toimunud viiendas mängus teise kolmandiku alguses kaotusseisu, aga Kim Nousiaineni ja Miska Siikoneni tabamused viisid külalised kolmandaks perioodiks juhtima. Otsustaval kolmandikul väravalisa ei sündinudki ning KooKoo teenis võõrsil 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) võidu, millega mindi seeriat juhtima kolm-kaks. Finaalseeria peetakse nelja võiduni.

Rooba sai mänguaega 19 ja pool minutit, mille jooksul tegi neli pealeviset. Lisaks väravate autoritele tõid KooKoole resultatiivsuspunkte Ossi-Petteri Jaakola, Kalle Loponen, Manu Makela ning Samuel Valkeejärvi.

Seeria kuues kohtumine toimub esmaspäeva õhtul Kouvolas.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

