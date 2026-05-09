Rooba koduklubi kaotas rekordiliselt pika finaalmängu

Robert Rooba
Robert Rooba koduklubi Kouvola KooKoo pidi Soome meistrivõistluste finaalseerias vastu võtma teise kaotuse, kui alistus reedel neljandal lisaajal Tampere Tapparale 2:3 (1:2, 1:0, 0:0, 0:1).

Joni Tuulola ja Joachim Blichfeld viisid Tappara 13. minutiks 2:0 juhtima, kuid enne avaperioodi lõppu viskas KooKoo kasuks ühe värava tagasi Manu Mäkelä ning teise perioodi lõpus viigistas seisu Joonas Oden.

Viimasel kolmandikul väravaid ei sündinud ning mäng läks lisaajale. KooKoo viskas küll kaks minutit pärast lisaaja algust värava, kuid see tabamus tühistati suluseisu tõttu.

Võitja selgus alles neljandal lisaajal ehk kuus tundi pärast mängu algust, kui 130. minutil viskas Tappara võiduvärava Oiva Keskinen. Tegu oli Soome meistrivõistluste läbi aegade pikima finaalmänguga. 

Rooba viibis jääl kokku 35 minutit ja sooritas üheksa pealeviset.

Nelja võiduni peetav seeria on nüüd viigis kaks-kaks. Meeskonnad pikalt puhata ei saa, sest seeria viies kohtumine toimub juba laupäeva õhtupoolikul.

Toimetaja: Henrik Laever

