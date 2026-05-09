Ukraina hokimeestele ulatasid ootamatult abikäe leedukad

Ukraina koondis oli Poolas toimunud esimese divisjoni A-grupi turniiril viimase mänguvooru eel olukorras, kus nad pidid oma viimase vastase Jaapani alistama ja lootma, et Leedul õnnestub kohtumine Poolaga vähemalt lisaajale viia.

Ukraina saigi Jaapanist jagu tulemusega 3:1 (3:1, 0:0, 0:0) ning seejärel alistas seni võiduta olnud Leedu lisaajal Poola 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0). Leedu koondise kangelaseks tõusis Ilja Cetvertak, kes viskas võiduvärava kaks minutit pärast lisaaja algust.

Tänu leedukate ulatatud abikäele lõpetas Ukraina A-grupi turniiri Kasahstani järel teisel kohal ning pääses järgmisel aastal Saksamaal toimuvale eliitdivisjoni MM-finaalturniirile. Viimati osales Ukraina tippseltskonna MM-turniiril 2007. aastal.

Esimese divisjoni A-grupist langes astme võrra madalamale ehk B-gruppi Jaapan. Leedu sai eelviimase ehk viienda koha.

Tänavuse B-grupi turniiri võitnud Eesti koondis saab kõik oma vastased A-grupis teada pärast eliitdivisjoni MM-i, kus kaks viimast langevad A-gruppi. Eliitdivisjoni MM algab Šveitsis 15. mail ja lõpeb 31. mail ning MM-tiitlit hakkab kaitsma USA koondis.