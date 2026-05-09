Ukraina hokimeestele ulatasid ootamatult abikäe leedukad
Ukraina jäähokikoondis jõudis ligi 20 aasta pikkuse pausi järel eliitdivisjoni MM-finaalturniirile.
Ukraina koondis oli Poolas toimunud esimese divisjoni A-grupi turniiril viimase mänguvooru eel olukorras, kus nad pidid oma viimase vastase Jaapani alistama ja lootma, et Leedul õnnestub kohtumine Poolaga vähemalt lisaajale viia.
Ukraina saigi Jaapanist jagu tulemusega 3:1 (3:1, 0:0, 0:0) ning seejärel alistas seni võiduta olnud Leedu lisaajal Poola 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0). Leedu koondise kangelaseks tõusis Ilja Cetvertak, kes viskas võiduvärava kaks minutit pärast lisaaja algust.
Tänu leedukate ulatatud abikäele lõpetas Ukraina A-grupi turniiri Kasahstani järel teisel kohal ning pääses järgmisel aastal Saksamaal toimuvale eliitdivisjoni MM-finaalturniirile. Viimati osales Ukraina tippseltskonna MM-turniiril 2007. aastal.
Esimese divisjoni A-grupist langes astme võrra madalamale ehk B-gruppi Jaapan. Leedu sai eelviimase ehk viienda koha.
Tänavuse B-grupi turniiri võitnud Eesti koondis saab kõik oma vastased A-grupis teada pärast eliitdivisjoni MM-i, kus kaks viimast langevad A-gruppi. Eliitdivisjoni MM algab Šveitsis 15. mail ja lõpeb 31. mail ning MM-tiitlit hakkab kaitsma USA koondis.
After defeating Japan, Ukraine still needed Lithuania to at least force OT against Poland to help them gain promotion to the Top Division for the first time since 2007.
