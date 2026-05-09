Fääridelt lahkunud Sorga: ma ei suutnud seda vaimselt taluda

Sorga esindas HB-d seitsmes kõrgliigamängus ja ühes karikamängus, kuid tal ei õnnestunud väravaarvet avada.

"Ütlen nii, et selles riigis pole peale töö tegemise midagi muud teha. Ma ei taha halba rääkida, aga see on väga igav riik. Siin on väga kallis, see on kõige kallim riik, kus ma kunagi käinud olen, lisaks on siin väga suured maksud, mida võetakse kõigelt," lausus 26-aastane Sorga Soccernetile.

"Lisaks elasin üksi väga halvas korteris ja pole űldse oma perekonda näinud. See oli minu karjääri kõige raskem periood. Ma lihtsalt ei suutnud seda vaimselt taluda," lisas ta.

Sorga kinnitas ühtlasi, et tal on uue koduklubi leidmiseks mõned kõnelused juba olnud, kuid konkreetset pakkumist pole veel laual.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.