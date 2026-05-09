X!

Fääridelt lahkunud Sorga: ma ei suutnud seda vaimselt taluda

Jalgpall
Erik Sorga.
Erik Sorga. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Jalgpall

Veebruaris Fääri saarte klubi HB-ga liitunud Erik Sorga otsustas klubist lahkuda.

Sorga esindas HB-d seitsmes kõrgliigamängus ja ühes karikamängus, kuid tal ei õnnestunud väravaarvet avada.

"Ütlen nii, et selles riigis pole peale töö tegemise midagi muud teha. Ma ei taha halba rääkida, aga see on väga igav riik. Siin on väga kallis, see on kõige kallim riik, kus ma kunagi käinud olen, lisaks on siin väga suured maksud, mida võetakse kõigelt," lausus 26-aastane Sorga Soccernetile.

"Lisaks elasin üksi väga halvas korteris ja pole űldse oma perekonda näinud. See oli minu karjääri kõige raskem periood. Ma lihtsalt ei suutnud seda vaimselt taluda," lisas ta.

Sorga kinnitas ühtlasi, et tal on uue koduklubi leidmiseks mõned kõnelused juba olnud, kuid konkreetset pakkumist pole veel laual.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Henrik Laever

premium liiga

jalgpalliuudised

09:49

Fääridelt lahkunud Sorga: ma ei suutnud seda vaimselt taluda

09:22

Dortmund kindlustas Bundesligas teise koha

08.05

Teise järjestikuse võidu saanud Tammeka võttis Kuressaarelt revanši

08.05

Premium liiga kalender muudeti Vassiljevile tehtud kingituse tõttu ümber

08.05

Vaidlus Reali mängijate vahel viis Valverde haiglasse

08.05

U-17 jalgpallineiud kaotasid sõprusturniiril Iisraeli eakaaslastele

08.05

Pikalt tiitlit oodanud Aston Villa saab Euroopa liigas võimaluse

07.05

Tamme koduklubi on Rumeenia kõrgliigasse naasmisest ühe sammu kaugusel

07.05

Saksamaa tippjalgpallur lõpetab 30-aastaselt karjääri

07.05

Man City naised peatasid Chelsea domineerimise

sport.err.ee uudised

12:40

Lajalil ei õnnestunud Hiinas finaali pääseda

12:24

Lisell Jäätma võitis MK-etapil kulla ja tuli koos vennaga pronksile Uuendatud

12:19

Marneri kübaratrikk oli Ducksile liiast

11:41

Ebras katkestas Vuelta

11:08

Ukraina hokimeestele ulatasid ootamatult abikäe leedukad

09:49

Fääridelt lahkunud Sorga: ma ei suutnud seda vaimselt taluda

09:22

Dortmund kindlustas Bundesligas teise koha

08:41

Wembanyama vedas Spursi teise võiduni

08:05

Rooba koduklubi kaotas rekordiliselt pika finaalmängu

08.05

Teise järjestikuse võidu saanud Tammeka võttis Kuressaarelt revanši

08.05

Žalgiris viis mängu lisaajale, kuid finaalturniirile jõudis tiitlikaitsja

08.05

Serviti kapten: klubi teeb väga kõva tööd, et seda punti koos hoida

08.05

ETV spordisaade, 8. mai

08.05

Makke võidu võtmest: näitasime selles mängus rohkem iseloomu

08.05

Vigastuspausilt naasnud Djokovic kaotas Roomas 20-aastasele horvaadile

08.05

Põlva Serviti krooniti 11. korda järjest Eesti käsipallimeistriks

08.05

TalTech võitles lõpuni, aga Kalev/Cramo pääses taas finaali

08.05

Ogier kerkis Fourmaux' ebaõnne järel Portugalis liidriks, vahed väikesed

08.05

Tiisaar ja Korotkov võitsid Madridi MK-etapil alagrupi

08.05

Lisell Jäätma jõudis teist MK-etappi järjest poolfinaali

loetumad

07.05

Kõlvart: kriis tekkis, sest sporti juhtis keegi, kel puudus arusaam, mis on tippsport

07.05

EADSE vastas Tõnis Sildarule: edu ei pea tulema läbi vägivalla ja inimeste murdmise

08.05

Kehvasti alustanud Lajal teenis veerandfinaalis suurepärase võidu

08.05

Madis Mihkels sai Itaalia velotuuri avaetapil viienda koha

08.05

TalTech võitles lõpuni, aga Kalev/Cramo pääses taas finaali

08.05

Ogier kerkis Fourmaux' ebaõnne järel Portugalis liidriks, vahed väikesed

08.05

Žalgiris viis mängu lisaajale, kuid finaalturniirile jõudis tiitlikaitsja

08.05

Lakers ei ole kohtunike tööga rahul: LeBroni vastu ei vilistata vigu ära

09:49

Fääridelt lahkunud Sorga: ma ei suutnud seda vaimselt taluda

08.05

Vigastuspausilt naasnud Djokovic kaotas Roomas 20-aastasele horvaadile

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo