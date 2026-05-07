Tamme koduklubi on Rumeenia kõrgliigasse naasmisest ühe sammu kaugusel
Eesti jalgpallikoondist 67 korda esindanud keskkaitsja Joonas Tamme koduklubi Sepsi on väga lähedal Rumeenia kõrgliigasse tõusmisele.
Rumeenia esiliiga põhiturniiri järel parima kuue sekka jäänud Sepsi heitleb kõrgliigasse naasmise nimel. Kaks mängu enne hooaja lõppu hoitakse tabelis 63 punktiga teist kohta, edestades Voluntari meeskonda viie silmaga. Viimati saadi 2:0 jagu Bukaresti Steuast, vahendab Soccernet.ee.
Kohtumise teine tabamus löödi Tamme tiimikaaslase Alin Techeresi poolt rabonaga. Eestlane jälgis kohtumist vigastuse tõttu kõrvalt.
Seega võib järgmises voorus lähima jälitajaga kohtuv Sepsi kindlustada tõusmise kõrgliigasse, kus mängiti veel mullu. Tamm on sel hooajal Sepsi eest platsil käinud 12 liiga- ja kahes karikamatšis.
