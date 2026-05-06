Rooba koduklubi sai finaalseerias esimese kaotuse

Autor/allikas: KooKoo/Facebook
Eesti jäähokimängija Robert Rooba koduklubi Kouvola KooKoo sai Soome meistrivõistluste finaalseerias esimese kaotuse, aga juhib ikka seeriat kaks-üks.

KooKoo jäi võõrsil kaotusseisu 17. minutil, mil Oiva Keskinen litri väravasse saatis. Järgmist väravat pidi ootama enam kui 40 minutit, aga Tappara kaitsja Jyrki Jokipakka sai 58. minutil tühja väravasse visata ning KooKoo pidi leppima 0:2 (0:1, 0:0, 0:1) kaotusega.

Rooba oli jääl 16 minutit ning tegi kolm pealeviset, eelmises mängus sai ta tabamuse kirja. Eestlase koduklubi tegi 26 pealeviset, vastasest lausa poole rohkem.

KooKoo juhib nelja võiduni peetavat seeriat kaks-üks, esimeses kohtumises teeniti 4:2 ning teises 3:2 võit. Neljas mäng toimub reedel KooKoo kodujääl.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

