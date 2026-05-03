Hiinlane tuli snuukri MM-i poolfinaalis Alleni vastu raskest seisust välja

Yize Wu Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Every Second Media
Snuukri maailmameistrivõistlustel Sheffieldis sai laupäeva õhtul selgeks, et MM-tiitli nimel mängivad pühapäeval inglane Shaun Murphy (WS 8.) ning hiinlane Wu Yize (WS 10.).

22-aastane Yize ning 18 aastat vanem Allen pidasid legendaarses Crucible'is maha suurepärase lahingu, milles hiinlane juhtis alguses 6:2, aga põhja-iirlane vastas viie järjestikuse freimivõiduga. Pärast seda läks Yize veel korra kahe freimiga juhtima, aga edasi mängisid mehed taas tasavägiselt.

Seisul 14:14 võitis Allen aga kaks freimi järjest ning jõudis finaalist ühe võidu kaugusele, aga põhja-iirlane jättis seejärel mitu head võimalust kasutamata ning lubas hiinlasel viigistada. Seejuures oli Allenil 32. freimis suurepärane võimalus mäng võita, aga ta eksis lihtsal löögil ja teine finalist selgus otsustavas freimis.

Allen sai 33. freimis kirja 47, aga Yize mängis seejärel suure pinge all kindlalt, realiseerides 71-ga võidu ning koha pühapäevases finaalis.

"Mul on Markist kahju, arvasin, et kaotan selle mängu, aga suutsin kuidagi võimalused ära kasutada. Olin teises sessioonis surve all ja kaotasin oma edu," rääkis Yize pärast poolfinaali. "Pärast seda aga pinge langes, mängisin [laupäeval] hästi ja tegin vähe eksimusi, aga lõpus läks õnne ka vaja. Annan finaalis endast parima, teen kõik, et võita."

Allen on jõudnud MM-il poolfinaali kolmel korral, aga pole MM-tiitli eest mängida saanud. "Sellest mustast pallist üle saamisega läheb mul aega. Aga ega sa ei väärigi finaalis mängimist, kui selliseid palle mööda lööd. See oli puhas pinge, tavaliselt olen sellistes olukordades hea, aga ei tulnud sellega toime. Mul oli kaks või kolm ilusat võimalust võta ja ma ei kasutanud neid ära," ütles pettunud põhja-iirlane.

Yizest sai teine hiinlane, kes MM-i finaali jõudnud. Mullu tuli maailmameistriks kaasmaalane Chang Bingyu. Tänavune finaal algab Eesti aja järgi pühapäeval kell 15.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

