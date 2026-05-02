Snuukri MM-il mängiti rekordiline partii

Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Every Second Media
Snuukri maailmameistrivõistlustel Sheffieldis mängiti poolfinaalis põhjaiirlase Mark Alleni ja hiinlase Wu Yize vahel läbi aegade kõige pikem partii.

Kohtumise 14. partii jooksul tekkis lauale tavatu situatsioon, kus punased kuulid olid kogunenud ühe augu juures musta kuuli juurde. See tekitas olukorra, kus 55 minuti jooksul ei saadetud auku ainsatki kuuli.

Lõpuks lõi Allen musta kuuli auku ja Wu võitis partii, mis kestis ühe tunni, 40 minutit ja 19 sekundit. MM-i senine rekord oli üks tund, 25 minutit ja 22 sekundit - just nii pikalt mängisid 2022. aastal üht frame'i Mark Selby ja Yan Bingtao.

Profisnuukri absoluutset rekordit sellega ei püstitatud, sest ajaloo jooksul on nähtud ka frame'i, mis kestab kaks tundi ja kolm minutit.

Hetkel Alleni ja Wu vaheline poolfinaal kestab. Samamoodi pole edasipääseja veel selgunud teises poolfinaalis inglase Shaun Murphy ja šotlase John Higginsi vahel.

Toimetaja: Siim Boikov

