Terviseradade jooksunädalast võttis osa üle 1400 jooksuhuvilise

Eelmisel nädalal toimunud SA Eesti Terviseradade jooksunädal pani üle Eesti liikuma enam kui 1400 inimest. Kokku toimus 157 tasuta jooksutreeningut ja ühisjooksu, millega liitusid nii algajad kui ka kogenud jooksjad.

Eelmise aasta jooksunädalaga võrreldes osales treeningutel üle 500 inimese rohkem. Tänavune jooksunädal eristus varasematest veelgi mitmekesisema programmiga: lisaks juhendatud jooksutreeningutele toimusid üle Eesti ühisjooksud koos sörgigruppidega.

Treeningud toimusid üle Eesti: terviseradadel, parkides ja kergliiklusteedel. Osalejaid juhendasid kogenud treenerid ja jooksugruppide eestvedajad, nende seas näiteks Bert Tippi, Franko Reinhold, Kaspar Vaher, Kelly Nevolihhin, Leonid Latsepov, Roman Fosti, ja Toomas Tarm.

"Jooksunädalal oli eriti äge näha, kuidas inimesed tulid rajale ka muutliku kevadilma kiuste. See näitab, et kui otsus on tehtud, siis ei takista enam väga miski. Paljud osalesid jooksunädalal esimest korda ja just nii kõik algabki – tekib enesekindlus, rutiin ja lõpuks ka päris liikumisrõõm," ütles Eesti pikamaajooksja Leonid Latsepov.

SA Eesti Terviseradade juhataja Assar Jõepera sõnul kasvab nii jooksmise kui jooksunädala populaarsus iga aastaga. "Üha rohkem inimesi huvitub jooksmisest kui kõige lihtsamast ja kättesaadavamast tervise ja heaolu toetamise harrastusest. Selle parimaks näiteks on sörgigruppides osalevate inimeste arv. Jooksunädal inspireerib huvilisi ja teeb paljude jaoks esimesed jooksusammud lihtsamaks ja julgustavamaks," ütles Jõepera.

Kui jooksunädal jäi seekord vahele, siis Eesti terviseradade kodulehelt leiab tasuta jooksuõppe videod ja treeningnõuanded, et alustada liikumist endale sobival ajal.