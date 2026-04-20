Eesti suurim jooksusari algab juba sel nädalalõpul

Valga Valka City Run 2025
Valga Valka City Run 2025
Kümnest tuntud jooksusündmusest koosnev Rimi Eesti Linnajooksud paneb tänavu sportima enam kui 50 000 harrastajat.

Sarja esimene etapp Valga Valka City Run toimub juba sellel nädalavahetusel ning lõppeb oktoobri alguses Tartu Linnamaratoniga. Sarja raames selgitatakse välja paremusjärjestus "100+ rajal", kus tuleb läbida vabalt valitud osavõistlustel kokku sada või enam kilomeetrit. Kõik 100+ arvestusse läinud või kõikidel etappidel tulemuse kirja saanud osalejad saavad unikaalse sarja medali ning jooksusarja meene.

Jooksusarja eestvedaja Mati Lilliallik sõnul on jooksmise ja liikumisharrastuse populaarsus Eestis tõusuteel. "Oleme koos teiste korraldajatega liikumispisikut aastaid külvanud ja tundub, et see on läinud viljakasse pinnasesse. Vaadates rahvaspordisündmuste kasvavat populaarsust viimastel aastatel ja nähes arvukate erinevate sörgirühmituste teket, võime Eesti inimesi tunnustada ja mõõduka optimismiga tulevikku vaadata. Loodan, et see trend ei ole hetkeline sähvatus, vaid mõõdukas sportimine muutub igapäevaseks harjumuseks võimalikult paljudele Eesti inimestele. Kindlasti anname ka Linnajooksude poolt liikumisharrastajatele lisamotivatsiooni, et ennast heas vormis hoida," lausus Rimi Eesti Linnajooksude Korraldustiimi juht.

Eesti suurim liikumissari on juba alates 2012. aastast pakkunud liikumisrõõmu tuhandetele harrastajatele ning Rimi toetab selle läbiviimist juba viiendat hooaega.

Rimi Eesti Linnajooksude sari 2026. aastal:

Valga Valka City Run – 25-26. aprill
Suurjooks ümber Viljandi järve - 1. mai
Kuressaare Linnajooks - 9. mai
Narva Linna Jooks – 5.-6. juuni
Lammasmäe Eesti Ööjooks Rakvere - 12. juuni
Maardu City Run – 30. august
Jüri Jaansoni Kahe Silla Jooks – 5.-6. september
Swedbanki Tallinna Maraton - 11.-13. september
Viking Window Paide-Türi Rahvajooks - 26.-27. september
Tartu Linnamaraton – 2.-3. oktoober

19:40

Järvela vägivaldseks kiskunud jalgpallimatšist: seal oli väga pingeline õhkkond

18:58

Suusakuningas Kläbo jäi alla Northugile

18:17

Asi, Lass ja Teder olid play-off mängudes resultatiivsed

17:31

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

16:56

Robin Koolist sai kolmekordne Grand Slami võitja

16:16

Eesti suurim jooksusari algab juba sel nädalalõpul

15:48

Nürburgringil GT3 autoga debüüdi teinud Martin Rump sai teise koha

15:26

Nädal piiri taga: Kask ja Cicetti alustasid pronksiseeriat võiduga

14:53

Ajaloo esimese MM-etapi võitnud Kevin Saar tõusis ka MM-sarja liidriks

14:26

Sabres teenis 15-aastase ootuse järel play-off'is võidu

14:21

Heiki Nabi kaotas EM-il avaringis Uuendatud

13:41

Mark Lajal naasis võistluspausilt raske võiduga

13:16

Eesti golfimeeskond lõpetas Sotograndes kuuendana, Kivi seitsmes

12:20

Šapovalov langes Kreeka tugevuselt kolmandasse liigasse

11:48

Noor Eesti tennisist võitis esimest korda juunioride J100 turniiri

11:15

Vahtra saavutas Hainani velotuuri finaaletapil kolmanda koha

10:44

Kostjuk jäi esimeses ukrainlannade finaaliheitluses peale

10:10

Hannes Soomer naaseb MM-sarja avaetapilt viienda kohaga

09:40

Lajal kerkis koha võrra, Glinka ja Malõgina loovutasid positsiooni

09:22

Galerii: Gerli Nikolajev oli Läti ultrajooksul naistest parim Uuendatud

09:13

Poom andis Slovakkias nurgalöögist väravasöödu

08:42

Ajalugu teinud Wembanyama vedas Spursi avamängus võidule

08:06

Sparta saalihokinaiskond krooniti Eesti meistriks

00:05

Müncheni Bayern kindlustas neli vooru enne hooaja lõppu meistritiitli

19.04

EM-iks valmistuv Korniltsev: pole vahet, kui näljane või väsinud oled - ikka teed!

loetumad uudised

19.04

Finaalis raskest seisust välja tulnud Lehis võitis GP-etapi Uuendatud

19.04

Rõbakina võitis Stuttgardis oma teise Porsche

19.04

Märks: julgen arvata, et 70 EOK liiget on ühinenud mõttega Kaljulaid taandada

18.04

Eesti naised teenisid Võhandu maratonil esikoha, üldvõit taas tšehhidele

08:42

Ajalugu teinud Wembanyama vedas Spursi avamängus võidule

00:05

Müncheni Bayern kindlustas neli vooru enne hooaja lõppu meistritiitli

19.04

Levadia lõi Florale neli vastuseta jäänud väravat, Paide alistas Kalju Uuendatud

19.04

Pärnu VK pani täiuslikule hooajale punkti Eesti meistritiitliga

19.04

Nürburgringi rajal hukkus Soome autosportlane

14:21

Heiki Nabi kaotas EM-il avaringis Uuendatud

