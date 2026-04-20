Eesti suurim jooksusari algab juba sel nädalalõpul

Sarja esimene etapp Valga Valka City Run toimub juba sellel nädalavahetusel ning lõppeb oktoobri alguses Tartu Linnamaratoniga. Sarja raames selgitatakse välja paremusjärjestus "100+ rajal", kus tuleb läbida vabalt valitud osavõistlustel kokku sada või enam kilomeetrit. Kõik 100+ arvestusse läinud või kõikidel etappidel tulemuse kirja saanud osalejad saavad unikaalse sarja medali ning jooksusarja meene.

Jooksusarja eestvedaja Mati Lilliallik sõnul on jooksmise ja liikumisharrastuse populaarsus Eestis tõusuteel. "Oleme koos teiste korraldajatega liikumispisikut aastaid külvanud ja tundub, et see on läinud viljakasse pinnasesse. Vaadates rahvaspordisündmuste kasvavat populaarsust viimastel aastatel ja nähes arvukate erinevate sörgirühmituste teket, võime Eesti inimesi tunnustada ja mõõduka optimismiga tulevikku vaadata. Loodan, et see trend ei ole hetkeline sähvatus, vaid mõõdukas sportimine muutub igapäevaseks harjumuseks võimalikult paljudele Eesti inimestele. Kindlasti anname ka Linnajooksude poolt liikumisharrastajatele lisamotivatsiooni, et ennast heas vormis hoida," lausus Rimi Eesti Linnajooksude Korraldustiimi juht.

Eesti suurim liikumissari on juba alates 2012. aastast pakkunud liikumisrõõmu tuhandetele harrastajatele ning Rimi toetab selle läbiviimist juba viiendat hooaega.

Rimi Eesti Linnajooksude sari 2026. aastal:

Valga Valka City Run – 25-26. aprill

Suurjooks ümber Viljandi järve - 1. mai

Kuressaare Linnajooks - 9. mai

Narva Linna Jooks – 5.-6. juuni

Lammasmäe Eesti Ööjooks Rakvere - 12. juuni

Maardu City Run – 30. august

Jüri Jaansoni Kahe Silla Jooks – 5.-6. september

Swedbanki Tallinna Maraton - 11.-13. september

Viking Window Paide-Türi Rahvajooks - 26.-27. september

Tartu Linnamaraton – 2.-3. oktoober