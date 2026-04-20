Eesti suurim jooksusari algab juba sel nädalalõpul
Kümnest tuntud jooksusündmusest koosnev Rimi Eesti Linnajooksud paneb tänavu sportima enam kui 50 000 harrastajat.
Sarja esimene etapp Valga Valka City Run toimub juba sellel nädalavahetusel ning lõppeb oktoobri alguses Tartu Linnamaratoniga. Sarja raames selgitatakse välja paremusjärjestus "100+ rajal", kus tuleb läbida vabalt valitud osavõistlustel kokku sada või enam kilomeetrit. Kõik 100+ arvestusse läinud või kõikidel etappidel tulemuse kirja saanud osalejad saavad unikaalse sarja medali ning jooksusarja meene.
Jooksusarja eestvedaja Mati Lilliallik sõnul on jooksmise ja liikumisharrastuse populaarsus Eestis tõusuteel. "Oleme koos teiste korraldajatega liikumispisikut aastaid külvanud ja tundub, et see on läinud viljakasse pinnasesse. Vaadates rahvaspordisündmuste kasvavat populaarsust viimastel aastatel ja nähes arvukate erinevate sörgirühmituste teket, võime Eesti inimesi tunnustada ja mõõduka optimismiga tulevikku vaadata. Loodan, et see trend ei ole hetkeline sähvatus, vaid mõõdukas sportimine muutub igapäevaseks harjumuseks võimalikult paljudele Eesti inimestele. Kindlasti anname ka Linnajooksude poolt liikumisharrastajatele lisamotivatsiooni, et ennast heas vormis hoida," lausus Rimi Eesti Linnajooksude Korraldustiimi juht.
Eesti suurim liikumissari on juba alates 2012. aastast pakkunud liikumisrõõmu tuhandetele harrastajatele ning Rimi toetab selle läbiviimist juba viiendat hooaega.
Rimi Eesti Linnajooksude sari 2026. aastal:
Valga Valka City Run – 25-26. aprill
Suurjooks ümber Viljandi järve - 1. mai
Kuressaare Linnajooks - 9. mai
Narva Linna Jooks – 5.-6. juuni
Lammasmäe Eesti Ööjooks Rakvere - 12. juuni
Maardu City Run – 30. august
Jüri Jaansoni Kahe Silla Jooks – 5.-6. september
Swedbanki Tallinna Maraton - 11.-13. september
Viking Window Paide-Türi Rahvajooks - 26.-27. september
Tartu Linnamaraton – 2.-3. oktoober
Toimetaja: Henrik Laever