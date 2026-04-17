Messi soetas Hispaanias David Raya ja Jordi Alba kasvatajaklubi

38-aastane Miami Interi mängija Messi laiendas oma haaret, kui lisaks Cornellale on tal väike osalus oma praeguses koduklubis Interis ja Uruguay tiimis Deportivo LSM, vahendab Soccernet.ee.

Espanyoli kodustaadioni kõrval mänge pidav Cornella on aidanud üles kasvatada Arsenali väravavahi David Raya, Messiga Barcelonas ja Interis väljakut jaganud Jordi Alba ning praegu Barcelonas mängiva Gerard Martini. Lisaks pole Cornella esindusmeeskond mänginud kõrgemal kui kolmas liiga, ent on tuntud oma akadeemia poolest.

"Antud samm tugevdab Messi lähedasi sidemeid Barcelonaga ja tema pühendumust spordi ning kohalike talentide arendamisele Kataloonias," teatas Cornella, mille ainuomanikuks on Messi. "Messi saabumine tähistab klubi ajaloos uue peatüki algust, mille eesmärk on edendada nii sportlikku kui ka organisatoorset kasvu, tugevdada selle aluseid ja jätkata talentidesse investeerimist."

