Jooksunädalal korraldatakse terviseradadel 150 tasuta treeningut

Võrreldes varasemate aastatega on valik märgatavalt laienenud – lisaks juhendatud jooksutehnika tundidele toimuvad ühisjooksud koos eri paikades tegutsevate sörgigruppidega.

Jooksunädal on mõeldud kõigile, olenemata varasemast kogemusest. Oodatud on nii esimesi jooksusamme tegevad huvilised kui ka kogenud harrastajad. Treeningud toimuvad terviseradadel, parkides ja kergliiklusteedel üle Eesti ning neid juhendavad kogenud treenerid ja jooksugruppide eestvedajad, teiste seas Toomas Tarm, Roman Fosti, Leonid Latsepov, Kelly Nevolihhin jne.

"Harrastusjooks on üks lihtsamaid ja tõhusamaid viise oma tervise eest hoolitsemiseks. See parandab vereringet ja südame tervist ning toetab, sarnaselt teistele liikumisharrastustele, liikuja vaimset heaolu. Jooksunädal on ellu kutsutud selleks, et inimesed nakatuksid maailma kõige lihtsaima liikumisharrastusega ja naudiksid seeläbi hea enesetundega elu läbi terve elukaare," ütles SA Eesti Terviseradade juhataja Assar Jõepera.

Kõik jooksunädala treeningud ja ühisjooksud on osalejatele tasuta ning toimuvad iga ilmaga. Soovitame tulla kohale veidi varem, riietuda vastavalt ilmastikule ja võtta kaasa hea tuju.

