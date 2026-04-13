Eesti hokikoondis sai uudsel 3x3 turniiril kolmanda koha

Alagrupis saavutas Team Estonia teise koha. Saksamaa alistati kahel korral, Ungarile tuli mõlemas kohtumises alla vanduda.

Poolfinaalis mindi vastamisi Inglismaaga, aga tasavägine ja võitluslik kohtumine lõppes inglaste napi 4:3 paremusega. Eesti väravad selles mängus viskasid Marek Potsinok, Robert Arrak ja Nikita Stepanov.

Pronksimängus mängiti Hollandiga, kes alistati põnevas ja tasavägises mängus 6:5. Nikita Puzakov sai kirja kaks tabamust, resultatiivsed olid veel Dilan Savenkov, Erik Nevolainen, Robert Ossipov ja Maksim Lovkov.

3x3 mänguvorm on alles kujunemisjärgus, pakkudes kiiretempolist ja publikusõbralikku alternatiivi traditsioonilisele jäähokile. Turniir paistis silma oma innovaatilise lähenemisega – väiksem väljak, kolm mängijat väljakul ning kiirem mängurütm lõid rohkem väravavõimalusi ja panid proovile mängijate tehnilise osavuse ning otsustuskiiruse. Selline formaat annab aimu, millises suunas ala tulevikus areneda võib.

Team Estonia koosseis 3x3 turniiril:

Väravavahid: Conrad Mölder, Daniel Zuvela

Kaitsjad: Dilan Savenkov, Niklas Sildre, Rico-Marder Velja, Robert Ossipov

Ründajad: Erik Nevolainen, Maksim Lovkov, Erik Potšinok, Marek Potšinov, Nikita Puzakov, Nikita Stepanov, Robert Arrak, Vadim Vasjonkin

Meeskonda juhendas peatreenerina soomlane Petri Skriko. Peamänedžer: Jüri Rooba , Tehnik: Toomas Rebane,

Füsioterapeut: Siret Kalbus