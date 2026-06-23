Eesti osaleb esinduslikul 3x3 hokiturniiril

Kaheksa rahvuse karikaturniiril esindavad Eestit Nikita Puzakov, Vadim Vasjonkin, David Timofejev, Robert Arrak, Saveli Novikov, Nikita Kirillov, Daniil Kulintsev, Marek Potsinok, Maksim Burkov ja väravavaht Conrad Mölder.

Eesti kõrval löövad kaasa ka hokimaailma suured nagu Soome, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia ja Tšehhi. Korraldaja Läti ja Eesti kõrval teeb kaasa veel ka Ungari esindus.

3x3 jäähoki mäng koosneb kolmest seitsmeminutilisest perioodist. Väljakul viibib kummastki meeskonnast kolm väljakumängijat ja üks väravavaht. Mäng toimub ilma jõuliste kehaliste kontaktideta ning karistuse korral määratakse karistusvise, mille käigus läheb mängija üks-ühele väravavahiga, samal ajal kui vastasvõistkonna ülejäänud mängijad püüavad rünnakut takistada.

Lisaks 3x3 jäähokile toimuvad mängude vaheaegadel jääl ka "Glove Off" võitlused, kus osalevad sportlased erinevatest riikidest. Võitlused peetakse vastavalt turniiri sisekorrale ning igale osalejale antakse kolm üheminutilist raundi enda oskuste näitamiseks.

Turniir leiab Xiaomi Arenal aset 18.-19. juulil.