X!

Eesti osaleb esinduslikul 3x3 hokiturniiril

Jäähoki
Daniil Kulintsev
Daniil Kulintsev Autor/allikas: Ken Mürk / ERR
Jäähoki

Suve keskel toimub Riias rahvusvaheline kolm kolme vastu jäähokiturniir, kus teiste seas astub üles Eesti koondis, kus vedavateks jõududeks tavahokist tuntud mängijad.

Kaheksa rahvuse karikaturniiril esindavad Eestit Nikita Puzakov, Vadim Vasjonkin, David Timofejev, Robert Arrak, Saveli Novikov, Nikita Kirillov, Daniil Kulintsev, Marek Potsinok, Maksim Burkov ja väravavaht Conrad Mölder.

Eesti kõrval löövad kaasa ka hokimaailma suured nagu Soome, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia ja Tšehhi. Korraldaja Läti ja Eesti kõrval teeb kaasa veel ka Ungari esindus.

3x3 jäähoki mäng koosneb kolmest seitsmeminutilisest perioodist. Väljakul viibib kummastki meeskonnast kolm väljakumängijat ja üks väravavaht. Mäng toimub ilma jõuliste kehaliste kontaktideta ning karistuse korral määratakse karistusvise, mille käigus läheb mängija üks-ühele väravavahiga, samal ajal kui vastasvõistkonna ülejäänud mängijad püüavad rünnakut takistada.

Lisaks 3x3 jäähokile toimuvad mängude vaheaegadel jääl ka "Glove Off" võitlused, kus osalevad sportlased erinevatest riikidest. Võitlused peetakse vastavalt turniiri sisekorrale ning igale osalejale antakse kolm üheminutilist raundi enda oskuste näitamiseks.

Turniir leiab Xiaomi Arenal aset 18.-19. juulil.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jäähokiuudised

16:35

Eesti osaleb esinduslikul 3x3 hokiturniiril

20.06

Kolme Kulla Klubisse kuuluv Toews kuulutas karjääri lõppenuks

17.06

Tortorella ei jätka Vegas Golden Knightsi peatreenerina

16.06

Eesti hokikohtunik osales esmakordselt USA programmis

15.06

Carolina Hurricanes võitis 20-aastase vaheaja järel Stanley karika

12.06

NHL-i mängijad valisid MVP-ks McDavidi, spordiajakirjanikud napilt Kutšerovi

12.06

Hurricanes jõudis Stanley karikast ühe võidu kaugusele

11.06

Rooba meenutas lahkumist Venemaalt: kõik info põhines kuulujuttudel

10.06

Eesti jäähokimeister võõrustab eurosarja avaringi Kohtla-Järvel

10.06

Kapten Staali iluvärav aitas Carolinal põneva finaalseeria taas viigistada

09.06

Distsiplinaarkomisjoni otsusest hoolimata ei saa Venemaa jäähoki MM-ile

09.06

Rauno Parras jätkab Eesti jäähokiliidu presidendina

08.06

Pantrite uus treener: mulle on meeldinud Eesti hokimängijate treenimine

08.06

Soome jäähokimängijal varastati MM-kuldmedal karaokebaarist

08.06

Eesti hokikoondise peatreener saab ka HC Panteri juhendajaks

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

18:05

Itaalia koondisega ebaõnnestunud Gattuso leidis uue tööandja

17:34

Tammeka leegionärist poolkaitsja jätkab karjääri Kasahstanis

17:01

Keenia jooksja saab 14 aastat hiljem medali, millega peaks kaasnema ametikõrgendus

16:01

Pais ja Ausman jätkavad Kieli nädalal esikümnes

15:58

Kuus eestlast alustab Soomes golfi individuaalseid Euroopa meistrivõistlusi

15:30

ÖÖSEL BLOGI | Millise NBA tiimiga liitub Henri Veesaar?

15:20

TÄNA OTSE | Avamängus kahvatu olnud Portugal vajab Usbekistani vastu võitu

15:12

Kiiruisutamine peetakse 2030. aasta taliolümpial Hollandis

14:50

Kahetunnine äikesepaus pani MM-koondised ebatavaliselt aega veetma

14:15

Erki Noole õpilase Vannineni hooaeg sai enneaegse lõpu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo