Norra laskesuusakoondised vahetasid treenereid, Tandrevold pisarais

Alates 2016. aastast Norra koondise treeneriks olnud prantslane Siegfried Mazet naaseb kodumaa koondise juurde ning Norra mehi hakkab tema asemel juhendama seni naiste koondise treeneriks olnud Patrick Oberegger. Tema paremaks käeks saab Anders Överby.

Lõppenud hooajaga Saksamaa koondise juurest lahkunud Sverre Olsbu Röiseland alustab tööd Norra naiste laskesuusakoondise peatreenerina, teda hakkab abistama endine murdmaasuusataja Marthe Kristoffersen.

Norra koondislase Vetle Sjaastad Christianseni sõnul mängisid sportlased ise Obereggeri palkamisel suurt rolli. "Ma usun, et see on terav duo, kes täiendab teineteist suurepäraselt. Patrickul on kogemusi ja tema laskmise pool on väga tugev, Anders toob värsket verd," vahendab NRK Christianseni sõnu.

"Kui saime teada, et Patrick võib hakata uut töökohta otsima, võitlesime väga kõvasti selle eest, et ta Norrasse jääks. Ta oli tüdrukutega teinud väga head tööd ning olime väga huvitatud, et ta võtaks Siegfriedilt ameti üle," lisas Christiansen.

See tähendab, et eelmisel hooajal koondiste juures olnud taustajõududest jätkab vaid Oberegger; lisaks Mazet'le lahkuvad Egil Kristiansen, Sverre Huber Kaas ning ka spordidirektor Per Arne Botnan, keda asendab Lars Mäland. "Väga palju inimesi, kellest ma väga palju hoolin, ei jätka uuel hooajal," sõnas pisarais Ingrid Landmark Tandrevold NRK-le.

"Tervitan uusi treenereid, aga samas olen suure osa oma elust jaganud Per Arne, Egili, Siegfriedi ja Sverrega. Olen emotsionaalne: nad pole lihtsalt treenerid, vaid inimesed, kes on kallid. Usun, et uued taustajõud on suurepärased, olen selles kindel, aga see on ka olnud raske päev," lisas norralanna.