X!

Šotimaa kapten lahkub hooaja lõpus Liverpoolist

Jalgpall
Andy Robertson
Andy Robertson Autor/allikas: SCANPIX/John SPENCER/SIPA
Jalgpall

Üheksa aastat Liverpooli jalgpallimeeskonda kuulunud, aga viimasel ajal põhikoosseisust välja jäänud äärekaitsja Andy Robertson lahkub hooaja lõpus klubist.

32-aastane Šotimaa koondise kapten liitus Liverpooliga Hull Cityst 2017. aastal kaheksa miljoni naela suuruse üleminekusumma eest ning on meeskonnaga tulnud kahekordseks Inglismaa meistriks ja Meistrite liiga võitjaks.

Eelmisel aastal täiendas Liverpool 40 miljoni naela eest ridu Ungari koondise vasakkaitsja Milos Kerkeziga ning Robertson on sel hooajal algkoosseisus väljakule jooksnud vaid kuues Liverpooli liigamängus. Aastate jooksul on Robertson klubi esindanud 373 kohtumises.

"On aeg edasi liikuda. Mõtlen nendele üheksale aastale laia naeratusega: see klubi tähendab minu jaoks kõike, need fännid tähendavad minu jaoks kõike, klubiga seotud inimesed tähendavad minu jaoks kõike," sõnas Robertson sotsiaalmeediasse postitatud videos.

Jaanuaris oli šotlane lähedal Tottenhamiga liitumisele, aga kuna Liverpool ei saanud AS Romasse laenatud Kreeka äärekaitsjat Kostas Tsimikast tagasi, jäi tehing tegemata.

Toimetaja: Anders Nõmm

premium liiga

jalgpalliuudised

15:05

sport.err.ee uudised

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo