Šotimaa kapten lahkub hooaja lõpus Liverpoolist

32-aastane Šotimaa koondise kapten liitus Liverpooliga Hull Cityst 2017. aastal kaheksa miljoni naela suuruse üleminekusumma eest ning on meeskonnaga tulnud kahekordseks Inglismaa meistriks ja Meistrite liiga võitjaks.

Eelmisel aastal täiendas Liverpool 40 miljoni naela eest ridu Ungari koondise vasakkaitsja Milos Kerkeziga ning Robertson on sel hooajal algkoosseisus väljakule jooksnud vaid kuues Liverpooli liigamängus. Aastate jooksul on Robertson klubi esindanud 373 kohtumises.

"On aeg edasi liikuda. Mõtlen nendele üheksale aastale laia naeratusega: see klubi tähendab minu jaoks kõike, need fännid tähendavad minu jaoks kõike, klubiga seotud inimesed tähendavad minu jaoks kõike," sõnas Robertson sotsiaalmeediasse postitatud videos.

Jaanuaris oli šotlane lähedal Tottenhamiga liitumisele, aga kuna Liverpool ei saanud AS Romasse laenatud Kreeka äärekaitsjat Kostas Tsimikast tagasi, jäi tehing tegemata.