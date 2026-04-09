Eesti jäähokikoondis osaleb uue distsipliini tutvustamisturniiril

Innsbrucki olümpiamängudest 50 aasta möödumist tähistaval turniiril on hokiareen ehitatud linnakeskkonda ja selle mängu reeglid erinevad pisut traditsioonilise viis viie vastu jäähoki omadest.

Väljakul on korraga kolm väljakumängijat ja üks väravavaht, mis loob rohkem ruumi rünnakuteks ja individuaalseks loovuseks. Mängitakse väiksemal väljakul 17 × 34 m kuni 25 × 45 m ja kohtumine kestab kaks 12-minutilist perioodi. Pärast väravaid mäng peatuma ei jää ja karistused lahendatakse mängutempo hoidmise tõttu karistusviskega.

3x3 Ultimate Hockey "Breaking the Ice" nime kandval turniiril osalevad Eesti kõrval ka Austria, Saksamaa, Suurbritannia, Ungari ja Hollandi esindused. Kolme päeva jooksul peetakse kokku 17 kohtumist.

Meeskonnad jagatakse kahte alagruppi, kus mängitakse kahekordne ringturniir. Sellele järgnevad kohamängud, poolfinaalid ning pühapäeval pronksi- ja finaalkohtumine. Eesti on ühes alagrupis Saksamaa ja Ungariga.

Eesti 3x3 jäähokikoondis

Väravavahid: Conrad Mölder, Daniel Zuvela

Kaitsjad: Dilan Savenkov, Niklas Sildre, Rico-Marder Velja, Robert Ossipov

Ründajad: Erik Nevolainen, Maksim Lovkov, Erik Potšinok, Marek Potšinov, Nikita Puzakov, Nikita Stepanov, Robert Arrak, Vadim Vasjonkin.

Meeskonda juhendab peatreenerina soomlane Petri Skriko.