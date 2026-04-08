Kalju jätkab täiseduga, Levadia alistas punase laterna

Koduses jalgpalli Premium liigas on hooaega viie järjestikuse võiduga alustanud Nõmme Kalju, kes alistas kolmapäeval 2:0 Harju JK Laagri. FCI Levadia oli 2:1 parem Pärnu Vaprusest.

Laagris sealse rekordpubliku, 612 pealtvaataja ees toimunud mängus kontrollis Kalju avapoolaega ning läks juhtima 36. minutil Kristjan Kase väravast. Teist kolmveerandtundi alustas kodumeeskond Harju paremini, ent Mattias Männilaane pealöök 65. minutil tõi Kaljule ikkagi kolm punkti.

Sportland Arenal viis Maksimilian Skvortsov 38. minutil Levadia otse karistuslöögist juhtima, Henri Välja tõi penaltist 58. minutil tabloole viigi, ent Bubacarr Tambedou lõi kümme minutit hiljem nurgalöögiolukorrast kodumeeskonna teise värava ja tagas Levadiale 2:1 võidu.

Paide Linnameeskond läks koduväljakul Daniel Cabrali 14. minuti resultatiivsest penaltist Nõmme Unitedi vastu juhtima ning Kristofer Piht suurendas 52. minutil võõrustajate edu kaheväravaliseks. Henri Järvelaid vähendas 61. minutil pärast Paide väravavahi Ebrima Jarju eksimust teise Nõmme meeskonna kaotusseisu minimaalseks, aga matši teisel lisaminutil vormistas Momodou Jobarteh lõppskooriks Paide 3:1 võidu.

Kõik viis mängu võitnud Kalju järel on Levadia 11 punktiga teine ning Paide 10 punktiga kolmas. Kolmapäeva teisena alustanud Harju Laagri on nüüd 9 silmaga neljas.

Enne mängu:

Levadia on hooaja esimese nelja kohtumise peale saanud kaks võitu ja kaks viiki. Eelmises voorus viigistas Levadia kodus Nõmme Unitediga 1:1. "Peamine õppetund on see, et väljakul tuleb anda endast kõik olenemata vastastasest," meenutas Levadia peatreener Vjatšeslav Zahovaiko.

"Alustasime kohtumist hästi, initsiatiiv oli meie käes ja värav oli koguaeg õhus. Paraku kaotasime paaris olukorras fookuse ja kinkisime vastasele penalti ning seejärel sattusime raskesse olukorda, kui pidime olude sunnil vähemuses mängima."

"Mulle meeldis, kuidas võistkond reageeris, mängu lõpus suutsime päästa punkti," jätkas peatreener. "Meeskonnal on sisu olemas. Peame kaitses teatud olukordades olema valvsamad ning lahendama rünnakuid külmavereliselt."

Mis toob edu Vapruse vastu? "Peame mängima oma mängu ja näitama igas olukorras, et oleme väljakul parem meeskond. Vastaste värava all peame olema külmaverelised ja realiseerima oma võimalused. Nii lihtne ongi."

Pärnu on saanud ühe võidu kõrvale kolm kaotust ja asub turniiritabelis viimasel positsioonil. Viimati kaotati kodus Harju JK Laagrile 0:2. "Esimene kuu on mängitud – märts tõi endaga kaasa nii tõuse kui mõõnu," sõnas Vapruse peatreener Igor Prins. "Teeme väikesed vigade parandused ja anname endast kõik, et tuua punktilisa Pärnusse."