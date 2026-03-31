KUULA | "Võimla" küsis: mis on Eesti spordi suurimad murekohad?
Laenates sõnu BC Kalev/Cramo treeneri Kris Killingu varamust, oli ka "Võimla" märtsikuu viimasel päeval jätkuvalt jääs. Stuudiosse kogunesid Juhan Kilumets, Alvar Tiisler ja Johannes Vedru, et tihe ja dramaatiline spordinädal kokku võtta.
Niina Petrõkina ja Aleksandr Selevko kinnitasid maailmameistrivõistlustega iluuisutippu kuulumist, Henry Sildaru on freestyle-suusatamise maailma karika sarja üldvõitja.
Lisaks Killingu ja Cramo heitlustele Tartuga räägiti pallirubriigis kodustest meeldejäävatest võrkpallilahingutest ning meeste jalgpallikoondise seiklustest Aafrikas.
Eesti Olümpiakomitee ja laiemalt Eesti spordi juhtimine on viimastel nädalatel teravalt päevakorda tõusnud. Kuulajatelt küsiti, mis on Eesti spordi suurim murekoht.
