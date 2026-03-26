Väike-Maarjas toimub Lurichi 150. sünniaastapäevale pühendatud jooks

Tervisesport
Jooksmine
Jooksmine Autor/allikas: 995645/Pixabay
Tervisesport

2. mail toimub Väike-Maarja kesk­väljakul Georg Lurichi 150. sünniaastapäevale pühendatud rammuspordi elementidega rahvajooks.

Kogu perele suunatud üritusel saavad osalejad valida mitme distantsi vahel: 6,3 km pikkuse Lurichi ring, 10 km jooks ning lastejooks väikestele spordisõpradele. Lisaks toimub finišialal publikule ja osalejatele jõumehejooks, kus 75 kg raskuste kohvritega tuleb joosta distantsi kuni esimese maha panemiseni.

Üritust korraldavad raskejõustiklased Gert Goršanov ja Mark Tervinsky. Goršanovi sõnul kulgeb 6,3-kilomeetrine Lurichi ring marsruudil, mida Lurich ise oma nooruspõlves treeninguteks jooksis.

"Lurich sündis Väike-Maarjas ning just siin algas tema teekond koolipoisist maailmameistriks klassikalises maadluses. Tema eeskuju ärgitas omal ajal tuhandeid noori mehi spordiga tegelema ning propageeris laiemalt tervislikku eluviisi," rääkis Goršanov.

Tema sõnul on eesmärk kujundada Lurichi juubelist kogu Eestit ühendav spordisündmus. "Soovime, et see ei oleks ainult kohalik jooks, vaid perepäev, kuhu tullakse üle Eesti. Võistlema on oodatud igaüks, nii sportlane kui harrastaja. Võib tulla lihtsalt radu läbi jalutama või tõsiselt võistlema, ajavõtt on kõigile," tutvustas Tervinsky.

Tema sõnul saavad kõik 10 km ja 6,3 km pikkuse distantsi osalejad finišis ainulaadse Lurichi kujutisega mälestusmedali. "Kuna me korraldajatena oleme ise raskejõustiklased, siis lisasime Lurichi auks jooksupäevale ka rammumehe jooksu, mis tuleb läbida raskete kohvritega," lisas Mark Tervinsky.

Jõumehe jooksu viib läbi ja juhendab endine tipprammumees Marko Remlik. Väike-Maarja vallavanema Indrek Kesküla sõnul saavad kõik sel kevadel kaasa aidata Lurichi juubeliaasta väärilisele tähistamisele.

"Väike-Maarja keskväljakut ehib Lurichi monument ja kindlasti oli legendaarsele eestlasele monumendi püstitamine oluline. Kuid kui mõelda, mis oleks Lurichile endale tähtsam – kas pronksi ja graniiti raiutud monument või see, et eestlased oleksid hea tervisega ja tark rahvas? Juhindudes Lurichi elukreedost "terves kehas terve vaim" ning teadmisest, et just tema oli üldise spordiliikumise ärgitaja, siis kindlasti sooviks ta näha tervet ja tugevat Eesti rahvast," ütles Kesküla.

"Kutsun kõiki koos perekondade ja sõpradega jooksma, et Lurichi unistus teoks saaks ning sünnipäevajooksuga suurkujule vääriline sünnipäevakink teha," lisas vallavanem.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

#harjutatargalt

#liigukaasa

Väike-Maarjas toimub Lurichi 150. sünniaastapäevale pühendatud jooks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo