Eesti käsipallikoondis pani Küprose kindlalt paika

Käsipalli EM-valiksari. Eesti - Küpros
Eesti meeste käsipallikoondis alistas Tallinnas toimunud Euroopa meistrivõistluste eelvalikturniiri kohtumises Küprose lausa 35:13 (16:5).

Eesti asus juhtima 3:0, 7:1 ja 10:2 ning võitis avapoolaja 16:5. Teisel poolajal Küpros enam midagi päästa ei suutnud ja kodumeeskond kasvatas edu enam kui paarikümnele tabamusele.

Eesti kasuks viskas seitse väravat Dener Jaanimaa, viiega panustasid David Mamporia ja Hendrik Varul. Küprose paremad olid kolmega Stefanos Tikkas ja Fotios Misailidis.

Kuna Eesti oli võitnud avamängu võõrsil nelja väravaga, siis ei olnud kokkuvõttes edasipääsejas küsimust. Järgmise faasi loos seisab alles ees, mängud jätkuvad novembris.

"Täna võib mõlema poolega rahul olla," lausus koondise peatreener Kaj Kekki. "Kuigi vastased olid nõrgemad, kui me esialgu arvasime, siis ka selliste meeskondade vastu peab asjad toimima saama. Panen meestele südamele, et füüsilisega tuleb kõigil individuaalselt tööd teha."

"Tahtsime täna selgelt rohkem ning saime oma taset näidata," lisas Jaanimaa. "Vastane oli nagu oli ja lasi meil end üle joosta. Kuigi neil oli ka mõned puudujad, siis tänasel Küprosel poleks meie vastu ka täiskoosseisus mingit võimalust. Eriti, kui näitame sellist mängu nagu täna."

Enne mängu

Eesti ja Küprose korduskohtumine oleks pidanud esialgu toimuma jaanuaris, kuid Küprose koondise buss sattus teel Põlvasse liiklusõnnetusse ning mäng lükati toona edasi.

Eestlased võitsid mõni päev varem Küprosel toimunud kohtumise tulemusega 31:27 ehk lähevad kodusele korduskohtumisele vastu neljaväravalise eduga, aga sellele laupäeval liigselt ei mõelda. "Me võitsime mängu, aga oleks saanud tunduvalt paremini," ütles Hendrik Varul ERR-ile. "Igas aspektis saame juurde panna. Positiivne on see, et meil on tegelikult pluss ees, see võtab natukene pingeid maha, aga mängul on väga palju kaalu."

Kahe mängu koondtulemusel võitja pääseb edasi teise kvalifikatsioonivooru, kuhu on edasipääsu teeninud Bulgaaria alistanud Türgi ja Suurbritanniast kindlalt üle olnud Läti.

Eesti peatreener Kaj Kekki ütles, et koondis peab vigastuste ja haiguste tõttu mõned muudatused tegema, aga uudne koosseis peaks kenasti hakkama saama. "Küprosel mängisime ehk veidi alla oma taseme, aga oleme alles üksteisega tutvumise faasis. Mina olen lootusrikas, et laupäeval võidame mängu," sõnas treener.

"Natuke tuleb rünnakut täpsemaks lihvida, kuna avamängus lasime liiga palju väravavõimalusi luhta. Kaitse aga toimib, ainult ajastust on vaja veidi parandada, aga eks see ole loomulik, kui mängime kaitses uue stiiliga, millega mängijad veel harjunud ei ole," lisas Kekki.

