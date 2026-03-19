Eesti käsipallikoondis alistas Suurbritannia ka teist korda

Käsipalli Eesti koondis
Eesti koondis alistas teistkordselt Suurbritannia.
Eesti koondis alistas teistkordselt Suurbritannia. Autor/allikas: Helin Potter/Eesti Käsipalliliit
Käsipalli Eesti koondis

Eesti käsipallikoondis teenis ka teises sõpruskohtumises Suurbritannia üle võidu, olles neljapäeval parem numbritega 32:25 (16:12).

Eesti võttis kolmapäeval Suurbritannia üle kindla 42:23 võidu ning kui kolmapäeval jäid koosseisust välja Arno Vare, Sigmar Seermann ja Aron Leppik, siis neljapäeval said puhkepäeva Mathias Rebane ja Martin Lepik.

Mängu algusest peale suutsid eestlased kohad välja mängida, aga esimesi võimalusi realiseerida ei suudetud. Peatreener Kaj Kekki oli sunnitud viiendal minutil seisult 2:2 aja maha võtma ning treeneri öeldu jõudis meestele kohale, kuna järgmised viis väravat viskas Eesti. Siis aga kordas sama Suurbritannia, seisult 2:7 võeti time-out ja suudeti 19. minutiks 8:8 viigiseisuni ronida.

Poolaja lõpus suutsid eestlased siiski initsiatiivi tagasi haarata ning Vahur Oolupi viimase sekundi viskest 16:12 ette rebida. Teise perioodi alguses olid mõlemad meeskonnad hädas väravate viskamisel, kuid Eesti püsis siiski kindlalt eduseisus. Hendrik Koksi karistusviske järel juhiti 20:14. Sarnaselt kolmapäevale oli kohtumise lõpp Eesti jaoks vormistamise küsimus ning kohtumine võideti 32:25.

Eesti resultatiivseimad olid Hendrik Varul kuue ning Arno Vare, Sigmar Seermann, Aron Leppik, Karl Roosna, Artur Morgenson ja Patrick Padjus kolme tabamusega.

"Kui kahte kohtumist kõrvuti vaadata, siis täna olime hädas realiseerimisega," võttis kohtumise kokku neljapäeval kaks väravat visanud Vahur Oolup. "Tegime väga palju praaki, ei tea, kas oli väike väsimus või mõtted juba laupäeval, aga igatahes korrektuuride jaoks on ruumi veel palju. Loodetavasti suudame laupäeval kodupubliku ees siiski oma võtta."

Meeste koondise nädal jätkub laupäeval Kalevi Spordihallis kell 16.00, kui peetakse EM-valikmäng Küprosega. Võitja selgub kahe mängu kokkuvõttes ning edeneb 2028. aasta Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooni alagrupifaasi. Eesti võtab kohtumisse kaasa neljaväravalise edu.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

käsipalliuudised

17:11

Eesti käsipallikoondis alistas Suurbritannia ka teist korda

13:52

HC Tabasalu võitis napilt SK Tapa/Tapa valla Spordikooli

18.03

Eesti käsipallikoondis alustas tähtsat nädalat kindla võiduga

17.03

Saksamaal lepingut pikendanud Priskus: teeme koondises korrektuurid

16.03

Eesti käsipallikoondist ootab edasilükatud valikmäng

16.03

Musting: olen läinud seda teed, et räuskamist ja kriitikat ei pane isegi riietusruumis

12.03

Kehra säilitas kolmanda koha lootuse, Serviti ja Tapa võtsid võidupunktid

11.03

Eesti käsipallikoondis valmistub õnnetuse tõttu ära jäänud mänguks

05.03

Viljandi ja Serviti hankisid võidupunkte

04.03

Mistra kindustas meistriliigas teist kohta

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

20:30

Põhja-Korea jalgpallurid lähevad pika pausi järel MM-ile

19:40

Vigastus jätab Reali esikinda pealtvaatajaks

19:06

Seeman langes dramaatilise mänguga konkurentsist välja

18:42

Hanna Öberg võitis viimase naiste sprindi Uuendatud

18:24

Akadeemilise spordiliidu president: rahanumbrist veel suurem on häbi

18:03

Teinegi Austria laskesuusatipp lõpetab karjääri

17:38

Stars alistas tippude lahingus Avalanche'i, Crosby naasis jääle

16:46

Akadeemiline spordiliit kahtlustab endist töötajat 70 000 euro omastamises Uuendatud

16:29

Henry Sildaru pääses MK-etapil pjedestaalile

15:50

Kubassova väravasööt tõi Ferncvarosile finaalipileti

