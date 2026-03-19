Eesti käsipallikoondis alistas Suurbritannia ka teist korda

Eesti võttis kolmapäeval Suurbritannia üle kindla 42:23 võidu ning kui kolmapäeval jäid koosseisust välja Arno Vare, Sigmar Seermann ja Aron Leppik, siis neljapäeval said puhkepäeva Mathias Rebane ja Martin Lepik.

Mängu algusest peale suutsid eestlased kohad välja mängida, aga esimesi võimalusi realiseerida ei suudetud. Peatreener Kaj Kekki oli sunnitud viiendal minutil seisult 2:2 aja maha võtma ning treeneri öeldu jõudis meestele kohale, kuna järgmised viis väravat viskas Eesti. Siis aga kordas sama Suurbritannia, seisult 2:7 võeti time-out ja suudeti 19. minutiks 8:8 viigiseisuni ronida.

Poolaja lõpus suutsid eestlased siiski initsiatiivi tagasi haarata ning Vahur Oolupi viimase sekundi viskest 16:12 ette rebida. Teise perioodi alguses olid mõlemad meeskonnad hädas väravate viskamisel, kuid Eesti püsis siiski kindlalt eduseisus. Hendrik Koksi karistusviske järel juhiti 20:14. Sarnaselt kolmapäevale oli kohtumise lõpp Eesti jaoks vormistamise küsimus ning kohtumine võideti 32:25.

Eesti resultatiivseimad olid Hendrik Varul kuue ning Arno Vare, Sigmar Seermann, Aron Leppik, Karl Roosna, Artur Morgenson ja Patrick Padjus kolme tabamusega.

"Kui kahte kohtumist kõrvuti vaadata, siis täna olime hädas realiseerimisega," võttis kohtumise kokku neljapäeval kaks väravat visanud Vahur Oolup. "Tegime väga palju praaki, ei tea, kas oli väike väsimus või mõtted juba laupäeval, aga igatahes korrektuuride jaoks on ruumi veel palju. Loodetavasti suudame laupäeval kodupubliku ees siiski oma võtta."

Meeste koondise nädal jätkub laupäeval Kalevi Spordihallis kell 16.00, kui peetakse EM-valikmäng Küprosega. Võitja selgub kahe mängu kokkuvõttes ning edeneb 2028. aasta Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooni alagrupifaasi. Eesti võtab kohtumisse kaasa neljaväravalise edu.