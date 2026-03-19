Käsipallikoondis sai tähtsa mängu eel olulise õppetunni

Eesti käsipallikoondis valmistus tähtsaks EM-eelvalikmänguks kahe kontrollkohtumisega. Suurbritannia koondis alistati kaks korda ning saadi ka oluline õppetund.

Kui kolmapäeval alistati Suurbritannia koondis 19 väravaga, siis neljapäevane mäng oli pingelisem ja heitlikum, lõpuks tasuks seitsmeväravaline võit 32:25.

"Eile (kolmapäeva - toim) oli selline, kõik hurraaga peale ja õnnestusime, siis oli selline hea positiivse fooni pealt lasta kuni lõpuni välja, aga täna... Ma ei teagi, kas see jäi natukene keskendumise taha või olid sellised lihtsad pallid, mida sisse ei pannud. Tekitasime endale ise ebakindluse," tõdes koondise kapten Karl Roosna.

"Nii palju kogemust ja kvaliteeti meil ei ole, et ühel hetkel käiks see plõks ära ja see on õppematerjal, et peame algusest peale ikka valmis olema," lisas ta.

EM-i eelvalikmäng Küprosega koputab uksele ja peatreeneri Kaj Kekki sõnul oli kontrollkohtumistega hea oluliseks mänguks valmistuda. "Saavutasime vähemalt oma eesmärgi, et saime kasutada kõiki mängijaid ja paljusid uuemaid katsetada, neile rohkelt mänguaega anda," märkis peatreener.

"Lisaks saime katsetada paljusid elemente, mida oleme trennis harjutanud – eriti just eilses mängus, aga ka täna. Täna tundus siiski, et mängijad ei olnud ehk nii hästi keskendunud, kui vaja."

Eesti peab olulise Euroopa meistrivõistluste eelvalikmängu Küprosega laupäeval. Otseülekanne kohtumisest algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 15.50.

käsipalliuudised

19.03

Käsipallikoondis sai tähtsa mängu eel olulise õppetunni

19.03

Eesti käsipallikoondis alistas Suurbritannia ka teist korda

19.03

HC Tabasalu võitis napilt SK Tapa/Tapa valla Spordikooli

18.03

Eesti käsipallikoondis alustas tähtsat nädalat kindla võiduga

17.03

Saksamaal lepingut pikendanud Priskus: teeme koondises korrektuurid

16.03

Eesti käsipallikoondist ootab edasilükatud valikmäng

16.03

Musting: olen läinud seda teed, et räuskamist ja kriitikat ei pane isegi riietusruumis

12.03

Kehra säilitas kolmanda koha lootuse, Serviti ja Tapa võtsid võidupunktid

11.03

Eesti käsipallikoondis valmistub õnnetuse tõttu ära jäänud mänguks

05.03

Viljandi ja Serviti hankisid võidupunkte

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

19.03

Hollas – Remmelg alustavad hooaega Mehhikos

19.03

Ajakiri Tennis lõpetab paberil ilmumise

19.03

ETV spordisaade, 19. märts

19.03

Kaldvee kodusest konkurentsist: olümpia motiveeris kõiki trenni tegema

19.03

Verinoor prantslane teenis Masters-taseme turniiril esimese võidu

19.03

Pärnu VK jättis avamängus Võru Barruse nullile

19.03

Põhja-Korea jalgpallurid lähevad pika pausi järel MM-ile

19.03

Vigastus jätab Reali esikinda pealtvaatajaks

19.03

Seeman langes dramaatilise mänguga konkurentsist välja

19.03

Hanna Öberg võitis viimase naiste sprindi Uuendatud

