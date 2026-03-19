Käsipallikoondis sai tähtsa mängu eel olulise õppetunni

Kui kolmapäeval alistati Suurbritannia koondis 19 väravaga, siis neljapäevane mäng oli pingelisem ja heitlikum, lõpuks tasuks seitsmeväravaline võit 32:25.

"Eile (kolmapäeva - toim) oli selline, kõik hurraaga peale ja õnnestusime, siis oli selline hea positiivse fooni pealt lasta kuni lõpuni välja, aga täna... Ma ei teagi, kas see jäi natukene keskendumise taha või olid sellised lihtsad pallid, mida sisse ei pannud. Tekitasime endale ise ebakindluse," tõdes koondise kapten Karl Roosna.

"Nii palju kogemust ja kvaliteeti meil ei ole, et ühel hetkel käiks see plõks ära ja see on õppematerjal, et peame algusest peale ikka valmis olema," lisas ta.

EM-i eelvalikmäng Küprosega koputab uksele ja peatreeneri Kaj Kekki sõnul oli kontrollkohtumistega hea oluliseks mänguks valmistuda. "Saavutasime vähemalt oma eesmärgi, et saime kasutada kõiki mängijaid ja paljusid uuemaid katsetada, neile rohkelt mänguaega anda," märkis peatreener.

"Lisaks saime katsetada paljusid elemente, mida oleme trennis harjutanud – eriti just eilses mängus, aga ka täna. Täna tundus siiski, et mängijad ei olnud ehk nii hästi keskendunud, kui vaja."

Eesti peab olulise Euroopa meistrivõistluste eelvalikmängu Küprosega laupäeval. Otseülekanne kohtumisest algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 15.50.