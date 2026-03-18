Eesti käsipallikoondis alustas tähtsat nädalat kindla võiduga

Mängu alguses suutis Eesti kaitse vastased hästi ära nullida ning agressiivse töö pealt joosti kiirrünnakuid, mille järel oli 10. minutiks sunnitud Suurbritannia seisult 2:7 aja maha võtma. Pärast seda mäng võrdsustus ning mõlemad meeskonnad eksisid lihtvigadega. Armis Priskuse karistusviske tõrje järel hoidis Eesti siiski 25. minutil 12:8 edu ja võitis poolaja 17:12.

Kuigi Suurbritannia viskas esimesed kaks väravat teisel poolajal, siis Eesti kosus kiirelt. 37. minutil realiseeris Mathias Rebane, tehes seisuks 23:14 ning 50. minutil viskas Trivo Vaigurand seisuks 32:19. Sealt oli kohtumise lõpp juba vormistamise küsimus ning eestlased võtsid kindla 42:23 võidu.

"Avapoolaeg olime veidikene rabedad ning tegime omajagu pallikaotusi. Kaitses väiksed augud sees ning sellised vead, mis iseloomustavad esimest mängu," rääkis ilusate tõrjetega hiilanud Armis Priskus. "Teisel perioodil aga läksime tugevamalt peale, saime korraliku hoo sisse ning suutsime kindla võidu võtta."

Eesti resultatiivseimad olid Mathias Rebane seitsme ning Trivo Vaigurand, Dener Jaanimaa ja Artur Morgenson viie tabamusega. Vastaste poolelt viskas Joshua Plumridge kuus väravat.

"Tulime siia, et veidikene uusi asju proovida, kuid täna jäi kõvasti loovusest puudu. Lasime peadel alla minna ning vastastel meist läbi joosta," kommenteeris Suurbritannia poolelt nende resultatiivseim mees. "Hea on see, et parandada on homseks kõvasti. Eks meid ootab hotellis pikk vestlus ees."

Meeste koondise nädal jätkub neljapäeval korduskohtumisega sama meeskonnaga, kui Kalevi Spordihallis minnakse publikule avatud kohtumises vastamisi kell 14. Laupäeval peetakse juba samas kohas kell 16 tähtis EM-i valikmäng Küprosega. Võitja selgub kahe mängu kokkuvõttes ning Eesti võtab kohtumisse kaasa neljaväravalise edu.

Meeste käsipallikoondise kohtumised 2028. aasta EM-i eelkvalifikatsioonis:

07.01 Küpros 20:00 Küpros - Eesti 27:31

21.03 Kalevi Spordihall 16:00 Eesti - Küpros

Meeste käsipallikoondise sõprusmängud kvalifikatsiooni eel:

18.03 Kalevi Spordihall 18:00 Eesti - Suurbritannia 42:23 (17:12)

19.03 Kalevi Spordihall 14:00 Eesti - Suurbritannia

Eesti koondis:

Madis Valk, Armis Priskus, Patrick Padjus, Mathias Rebane, Sigmar Seermann, Markus Viitkar, Artur Morgenson, Hendrik Varul, Aron Leppik, Martin Lepik, Trivo Vaigurand, Kermo Saksing, Vahur Oolup, David Mamporia, Arno Vare, Hendrik Koks, Oskar Luks, Karl Roosna, Ilja Kosmirak, Dener Jaanimaa,

Treenerid: Kaj Kekki ja Janar Mägi

Füsioterapeudid: Margus Parts ja Allar Lamp Meeskonna juht: Priit Allikivi