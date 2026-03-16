Eesti käsipallikoondist ootab edasilükatud valikmäng

Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti meeste käsipallikoondist ootab laupäeval ees jaanuaris ära jäänud kodune Euroopa meistrivõistluste kaalukas eelvalikmäng Küprosega. Avamängust on Eestil all neljaväravaline edu.

Eesti mängis avakohtumise Küprosega jaanuari alguses võõrsil ja võitis 31:27. Kuna Küprose meeskond sattus Eestis lumetormis bussiõnnetusse, lükati Eesti kodumäng edasi ja peetakse laupäeval. Jaanuarikuisest koondiseaknast eemale jäänud Hendrik Varuli sõnul oli võõrsilmäng kohati krobeline, seda loodetakse seekord kindlasti parandada.

"Me võitsime mängu, aga oleks saanud tunduvalt paremini," tunnistas joonemängija. "Igas aspektis saame juurde panna. Positiivne on see, et meil on tegelikult pluss ees, see võtab natukene pingeid maha, aga mängul on väga palju kaalu."

"Me ei saa endale sellist üllatust teha, et oleme järgmine aasta, järgmine hooaeg ilma mängudeta. Sõprusmänge võib korraldada, aga meil on vaja mänge, millel on kaalu. See mäng on laupäeval, millel on kaalu."

Seegi kord pole päris muretu. Vigastuste ja haiguste tõttu puudub päris mitu mängijat, alles esmaspäeval tuli info, et trauma tõttu jääb eemale ka Mihkel Lõpp. Koondises on palju uusi nägusid, peatreener Kaj Kekkil mõttetööd jagub.

"Mängime küll laupäeval natuke uudses koosseisus, kuid usun mängijatesse. Küprosel mängisime ehk veidi alla oma taseme, aga oleme alles üksteisega tutvumise faasis. Mina olen lootusrikas, et laupäeval võidame mängu," ennustas ta.

"Natuke tuleb rünnakut täpsemaks lihvida, kuna avamängus lasime liiga palju väravavõimalusi luhta. Kaitse aga toimib, ainult ajastust on vaja veidi parandada, aga eks see ole loomulik, kui mängime kaitses uue stiiliga, millega mängijad veel harjunud ei ole."

Eesti - Küprose mäng algab Tallinnas laupäeval, 21. märtsil kell 16.00. Kohtumist näeb ka ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Toimetaja: Siim Boikov

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo