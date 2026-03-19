Vigastus jätab Reali esikinda pealtvaatajaks

Thibaut Courtois. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Madridi Reali esiväravavaht Thibaut Courtois vajab reievigastusest paranemiseks vähemalt kuue nädala pikkust mängupausi.

33-aastane Courtois alustas teisipäeval toimunud Meistrite liiga kohtumist Manchester City vastu algkoosseisus, aga vahetati poolajapausil välja. Belglase asemel kaitses teisel poolajal Reali väravat ukrainlane Andrii Lunin.

Real kinnitas neljapäeval belglase vigastust ning The Athleticuga suhelnud allikas ütles, et Courtois peab tegema vähemalt kuue nädala pikkuse mängupausi, mis võib halvemal juhul venida kaheksa nädala pikkuseks.

Realil seisab enne märtsikuist koondiseakent ees kohtumine linnarivaali Atleticoga ning pärast koondisepausi kohtutakse 7. ja 15. aprillil Meistrite liigas veerandfinaalis Müncheni Bayerniga.

Courtois on käimasoleval hooajal mänginud kõikide sarjade peale 41 kohtumises ja sooritanud 16 nullimängu.

Toimetaja: Henrik Laever

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo