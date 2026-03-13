Tomingase treener Tobreluts: võtame sihikule uue hooaja

Neljapäeval selgus, et Tomingas haigestus enne Otepää MK-etappi ja reedel sai tema asemel võimaluse Kretel Kaljumäe. "Mingisugust sellist haigust ei ole, et pikali palavikuga voodis. Kurk on valus, nina läheb kinni," sõnas Tobreluts ERR-ile.

"Loomulikult saab ravimitega sümptomid ära, aga üldine olek ei ole selline, millega minna kõrgetele kohtadele võistlema. Siia lihtsalt sõitma tulla - piltlikult öeldes surema - me ei näinud sel mõtet. Pigem hoida tervist ja see hooaeg on nagu ta on. Tal on vaja pausi - nii füüsiliselt kui ka mentaalselt. Et mullist välja saada. Võtame uue hooaja sihikule."

Tuuli Tomingas oli hooaja eel Eesti laskesuusatamise suurim lootus, kuid tervikuna pole võistlused loodetult kulgenud. "Sügisestel treeningutel läksime ilmselt intensiivsusega natuke liiale. Tuuli ise paneb veel natuke juurde oma maksimalisti suhtumisega. Nii ta läks. Sealt hakkas natuke logisema," vaatas Tobreluts tagasi.

"Siis tekkisid muud probleemid - suuskadega oli häda ja siis hakkasid tervisehädad. Üks häda teise otsa, lõpuks ta ise mentaalselt murdus. Siis oli juba väga raske uuesti kokku võtta. Olümpiaks esimesel sõidul nagu midagi tuli, aga oli suur pettumus. Igast tiirust tuli trahv. Ta murdus mentaalselt."

"Peale olümpiat Kontiolahtis olid väikesed külmetusnähud," jätkas Tobreluts. "Organism on nõrk ja võtab kõik asjad külge, mis liikvel on. Selles valguses me ei näe mõtet seda hooaega pikemaks venitada. Pigem varem puhkama, saab varem välja ja uuesti tegema."

Ilmselt Tomingas sel hooajal enam MK-sarjas ei stardi.