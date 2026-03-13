Hiina laskesuusatajad napsasid paralümpial ukrainlaste eest kaks võitu

Esmalt selgitati välja olümpiavõitjad istudes võistlejate seas ning naiste sõidus teenis olümpiavõidu Kendall Gretsch ajaga 11.33,1. Ta edestas 8,5 sekundiga lõuna-korealannat Yunji Kimi, kolmanda koha pälvinud sakslanna Anja Wicker jäi võitjast minuti ja kuue sekundi kaugusele. Meeste distantsil võidutses Kasahstani sportlane Yerbol Khamitov ajaga 9.39,0, edestades ukrainlast Taras Radi (+21,5) ning hiinlast Zixu Liud (+32,5).

Seistes võistlejate arvestuses teenis naiste seas olümpiakulla kanadalanna Natalie Wilkie ajaga 12.18,0, edestades ukrainlannasid Irõna Buid (+17,7) ning Oleksandra Kononovat (+31,0).

Meeste sõidu lõpp kujunes äärmiselt põnevaks, kuid pingelises lõpuspurdis jäi peale hiinlane Jiayun Cai, kes edestas ukrainlast Grigori Vovtšõnskõid vaid 0,2 sekundiga. Pjedestaalile mahtus veel sakslane Marco Maier (+35,1).

Vaegnägijate seas tõi tšehhitar Carina Edlingerova oma riigile esimese kulla, kui edestas hiinlannat Yue Wangi (+9,9) ning sakslannat Leonie Maria Walterit (+21,1). Meeste võistlusel eksis ukrainlane Oleksandr Kazik viimases tiirus ühel lasul ning loovutas sellega hiinlasele Shuang Yule olümpiavõidu. Kazik kaotas võitjale 13,8 sekundiga, kaasmaalane Anatoli Kovalevskõi sai kolmanda koha (+34,5).

Hiina laskesuusakoondis võitis Milano Cortina paralümpial kokku kaheksa kulda, viis hõbedat ja kaks pronksi. Ukrainlased tulid olümpiavõitjaks kolm korda, said hõbeda kuuel võistlusel ja pronksi seitsmel.

Kanada ja USA said kaks olümpiavõitu, Kanada lisas kaks hõbedat ja ameeriklased ühe pronksi ning ühe pronksi. Tšehhi, Lõuna-Korea ja Kasahstan said ühe olümpiavõidu. Saksamaa sportlased võitsid ühe hõbeda ja lausa kaheksa pronksi, aga olümpiavõitu sel korral ei saanud.

Enne ülekannet:

Paralümpial on seni laskesuusatamises enim medaleid võitnud Hiina koondis, kelle 11 medalist kuus on kuldsed ja neli hõbedased. Ukraina koondis jääb neist aga vaid ühe medali kaugusele, olles teeninud kolm olümpiavõitu, kaks hõbedat ning viis pronksi.

Kuldmedali on saanud veel Kanada, USA ja Lõuna-Korea sportlane, kuid viimased komplektid jagatakse välja neljapäeval jälitussõitudes.

Finaalid algavad istudes jälitussõitudega, siis püstiselt ning viimasena asuvad võistlustulle vaegnägijad.