Eesti käsipallikoondis valmistub õnnetuse tõttu ära jäänud mänguks

Eesti meeste käsipallikoondis koguneb järgmisel nädalal Tallinnas, et alustada ettevalmistust Euroopa meistrivõistluste valikmänguks Küprose meeste rahvuskoondise vastu. Enne tähtsat EM-valikmängu peab Kaj Kekki ja Janar Mägi juhitud koondis kaks sõpruskohtumist Suurbritanniaga.

Meeste käsipallikoondis alustas jaanuaris teekonda 2028. aasta Euroopa meistrivõistluste poole kvalifikatsiooni eelringist, kus mindi esmalt võõrsil vastamisi Küprosega. See kohtumine võideti 31:27, kuid korduskohtumise eel sattusid vastased teel Põlvasse bussiõnnetusse ning mäng jäi ära.

Nüüd on uus kuupäev paigas ning eelmainitud kohtumine peetakse laupäeval, 21. märtsil kell 16 Kalevi spordihallis.

Meeste koondis koguneb viis päeva varem ning vahepealsel ajal peetakse ka kaks sõpruskohtumist Suurbritanniaga, mis on samuti publikule avatud. "Vastased on väikese sammud edasi arenenud ning päeva lõpuks nad madalama astme koondiste turniiri siiski võitsid," alustas koondise treener Janar Mägi eelvaatega Suurbritanniale.

"Neil on ka mängijad, kes pallivad välisliigades, kuid ega me saame siiski aru, et me oleme nendes kohtumistes siiski favoriidid. Peame oma kogemuse ja füüsise maksma panema ning kodupubliku ees võidud ära võtma," lisas treener.

Meeste koondise koosseisus on juba viimastes tsüklites tuttavaks saanud näod, kuid on ka murekohti. "Kahjuks on veel osade kutsutud mängijate osalemine lahtine, mis sunnib meid plaanides väikseid muudatusi tegema. Esialgne mõte oli kolmapäevases kohtumises põhikoossisu mängitada ning neljapäeval kõigile mänguaeg anda, aga eks vaatame esmaspäeval, kes millises konditsioonis on ning teeme otsused siis," rääkis peatreener.

Kogu protsess käib selles suunas, et laupäeval Kalevi spordihallis kodupubliku ees võit ära võtta ja kindlustada endale pääs Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooni järgmisesse ringi. Võitja selgub kahe mängu kokkuvõttes ning Eesti võtab kohtumisse kaasa neljaväravalise edu.

"Suurbritannia kohtumiste põhjal saame teha analüüsi, mis on mänguolukorra hästi ja halvasti," jätkas Mägi. "Lõpuks mängisime siiski Küprosel välja umbes 60 protsendi oma võimetest, oleks pidanud juba seal suuremalt võitma. Loodetavasti suudame kodupubliku ees suurema osa oma oskustest välja tuua ning kindla võidu ära võtta."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

