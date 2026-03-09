X!

Entusiastlikele Eesti hokinaistele valmistab muret jääaegade vähesus

Eesti koondis
Foto: Julia Sevastjanova/Eesti Hoki
Eesti koondis

Eesti naiste jäähokikoondis lõpetas möödunud nädalal Kohtla-Järvel eduka turniiri. Maailmameistrivõistluste kolmanda divisjoni B-grupis alistati kõik vastased ja kerkiti tulevaks hooajaks astme võrra kõrgemale.

Turniiriga paralleelselt ilmus kinodesse ka naiskonnast rääkiv dokumentaalfilm "Hõbekontsadel", mis läheb ajas mõne aasta tagasi, kui pärast pikka pausi hakati koondist uuesti kokku panema.

"Minu enda jaoks räägib see naiskonna ja meeskonna vahelistest suurtest kääridest. Eelkõige ikkagi finantsilised. Ma saan aru, et kõik on rahas kinni, aga see ei peaks päris nii olema," lausus kaasrežissöör ja kaasprodutsent Margus Õunapuu intervjuus Raadio saatele "R2 Päev".

"Kui suudetaks naiste hokisse rohkem panustada, siis on tegelikult tunduvalt lihtsam saada maailma mastaabis kõrgem reiting kui mehed üldse suutelised oleks," lisas ta, kuigi möönas samas, et meeste seas on ka konkurents tugevam.

"Üks väga suur probleem on jäähallide vähesus. Kõik ei mahu korraga jääle, sest jääd peavad jagama iluuisutajad, tavatritsutajad ja siis tahaks loota, et neid tekib vabariigi peale juurde."

Omal ajal koondise taas kokkupanemise algatanud Katrin Talvak täiendas, et see on tema jaoks isegi suurem murekoht. "Minule teadaolevalt on Tallinnas vähemalt naiste õhtused trenniajad kuskil kell üheksa-kümme. Üks küsimus on see, et kui oleks teismeline tütar, siis kas ma tahaks, et ta koolipäeval tuleb koju kell 12? Järgmine päev on koolipäev. Või ka naisterahvas, kel on väiksed lapsed. Kuidas sa siis jagad seda trenniaega?" arutles ta.

"Nädalavahetustel on mängud. Jäähallide vähesus on... isegi arvaks, et kõige suurem probleem. Raha kokkuajamine on keeruline, aga tehtav, aga jäähalli ehitamine pikaajaline protsess ega sõltu jäähokiliidust, vaid poliitikutest ja võimekusest."

Koondise tuleviku osas on ta aga sellest hoolimata optimistlik. "Vaadates seda tulemust, siis on lootust, et on kindlates kätes. Koondis on väljas olnud alates esimesest etteastest, mida ka filmis kajastati, on võisteldud, on tehtud ära oma tulemus. Ta on praegu stabiilne," lausus Talvik.

"Vaadates seda koosseisu, kes tänases koondises on, on juba teine generatsioon sellest seltskonnast, kes filmis figureeris, mis on ääretult positiivne. Näitab, et noored on peale tulnud - ala areneb, kasvab. Tuleb juurde inimesi. Ma julgeks küll loota, et on üsna hästi praegu. Siit on tee üles."

Koondislaste profiil on seejuures üsna lai. "Täiesti normaalsed naised, ei ole vuntsidega ambaalid," naeris Talvik. "Täiesti normaalsed kenad naised. Aga üks nüanss on. Kes on hokile sõrme andnud, see on marukirglik. Ma arvan, et kõik need, kes täna mängivad - see hoki moodustab päris olulise osa nende elust. Mingil määral ka nende identiteedist. Väga palju hokinaised identifitseerivad end läbi hoki."

Võrreldes mõne aasta taguse ajaga on koosseis nüüd nooremaks muutunud. Talvik rõhutab asjaolu, et peale on tulnud põlvkond, kes on alaga alustanud nooremalt ja seega tehniliselt ollakse võimekamad. "Paljud neist mängivad ka välismaal sellistes korralikes klubides. Ma arvan, et praegu paistab pilt positiivne. 41. koht [maailma edetabelis] võiks olla minevik. Hakkame sealt ülespoole ronima."

Dokumentaalfilmi tegemisel tuli aga ette ootamatusi, mida meeste spordis ei kohta. "Eelkõige võib-olla see, et kui filmitegijatel olid storyline'id ja inimesed välja vaadatud, kelle lugu taheti jälgida läbi protsessi, siis elu teeb oma korrektuurid. Ükshaaval hakkas pihta beebibuum," meenutas Talvik.

"Elu juhtus, nagu öeldakse. Tuli teha vastavaid korrektuure, aga minu meelest sai filmimeeskond sellega suurepäraselt hakkama. Storyline'id mängisid ikkagi välja, lihtsalt mitte sedasi nagu alguses planeeritud."

Hokifilmi "Hõbekontsadel" idee autor on filmiprodutsent Georgius Misjura, režissöörideks Anastasia Zazhitskaya ja Margus Õunapuu.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jäähokiuudised

18:02

Entusiastlikele Eesti hokinaistele valmistab muret jääaegade vähesus

08.03

Galerii | Narvat lahutab hokifinaalist vaid üks võit

08.03

Kutšerov kogus kuuendat korda vähemalt 100 resultatiivsuspunkti

07.03

Koitmaa: kui poleks selle tiimiga võitnud, oleks pidanud peeglisse vaatama

07.03

Galeriid | Hoki poolfinaalide avamängud võitsid kodumeeskonnad

06.03

Galeriid | Eesti jäähokinaiskond sai MM-il jagu kõikidest vastastest

06.03

Rooba väravast võiduks ei piisanud

06.03

Koitmaa jäähokinaiskonna edust: tiim usub viimase sekundini

04.03

VIDEO | Kombe viskas Soome kõrgliigas hooaja esimese värava

04.03

Galeriid | Eesti jäähokinaiskond tõusis MM-il aste tugevamasse gruppi

04.03

Draisaitl ja Celebrini särasid võidumängudes

03.03

Galerii | Naiste jäähokikoondis tõusis kodusel MM-turniiril ainuliidriks

03.03

Kohtumine Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina on hokiturniiri varjatud finaal

01.03

Galerii | Eesti hokinaiskond jätkas kodusel MM-turniiril võidukalt

28.02

Galerii | Eesti jäähokinaiskond alustas kodust MM-turniiri kindla võiduga

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

18:41

Kiiruisu MM kulmineerus Norra triumfiga

17:47

Eesti kurlingupaar piirdus paralümpial põhiturniiriga Uuendatud

16:12

Lahtis võidutsesid Kläbo ja Karlsson

15:50

Emma Triin Seer lõpetas kelgutamise MK-hooaja 17. kohaga

15:21

Kalev/Cramo lõi käed 18-aastase lätlasega

14:57

Tormis Laine lõpetab senise tiimiga koostöö

14:32

Selevko ja Varnavskaja kandideerivad ISU auhindadele

14:23

Shelton pidi tõusva tähe paremust tunnistama, Zverev sai märgilise võidu

13:50

Ärm sai Horvaatias kümnenda koha, Mätik 11.

13:19

Gauff andis loobumisvõidu, Sabalenka pääses kindlalt edasi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo