X!

VAATA OTSE | Mis kohad teenivad Churakov ja Nesterov lühikavaga?

Iluuisutamine
{{1772615640000 | amCalendar}}
Iluuisutamine

Täna kell 17.30 algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis otseülekanne iluuisutamise juunioride MM-ilt Tallinnas. Lühikavas astuvad võistlustulle meesüksiksõitjad. Kommentaatorid on Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

NB! Kell 20.30 jätkub ülekanne ETV+ ja ERR-i spordiportaali eetris.

Vladislav Churakov teenis lühikavaga 54,47 ja Ilya Nesterov 47,90 punkti. Mõlemad jäid oma hooaja paremale tulemusele pisut alla.

Ilya Nesterovi esituse video ja galerii:

Vladislav Churakovi esituse galerii:

Enne võistlust

Neljakordsete hüpetega erinevaid rekordeid purustav Ilja Malinin on viimaste aastate kõige mõjukam ja edukam iluuisutaja maailmas. Malinini tähelend algas 2022. aastal just Tallinnas, kui ta tuli juunioride maailmameistriks. Nüüd tulevad Tondirabas jääle uued noored talendid ja favoriitideks on USA, Lõuna-Korea, Jaapani ja Belgia koondise esinumbrid.

Lühikava avab esimese uisutajana tiitlivõistlustel debüteeriv Ilya Nesterov. 14-aastast Nesterovi juhendab treener Jekaterina Nekrassova. Eestit esindab ka 16-aastane Vladislav Churakov, keda treenib Anna Levandi. Mullusel juunioride MM-il 26. koha saanud Churkov tuleb jääle teises soojendusgrupis viimase ja üldjärjekorras kümnenda uisutajana.

Lühikavas asub võistlema 43 noort uisutajat ning vabakava pääseb esitama 24 parimat.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

iluuisutamise uudised

18:33

VAATA OTSE | Mis kohad teenivad Churakov ja Nesterov lühikavaga? Uuendatud

17:34

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased Uuendatud

03.03

Koduseks MM-iks valmistuv Goidina: ema aitab mind kogu aeg

03.03

Kaljuvere koduse MM-i eel: mulle meeldib suure publiku ees esineda Uuendatud

03.03

Eesti jäätantsijad loodavad kodusel MM-il pääsu vabatantsule Uuendatud

03.03

Churakov ja Nesterov naudivad iluuisutamise juures muusikat

02.03

Tondiraba jäähall on juunioride MM-iks valmis: jää paksus on käes

02.03

Jaapanlanna püüab Tallinnas rekordilist MM-kulda

28.02

Petrõkina konkurent jätab MM-i vahele

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin

21.02

Petrõkina koreograaf: otsime, kust lisapunkte kätte saada

21.02

Levandi teenis kodusel võistlusel esikoha, Langerbaur teine

20.02

Petrõkina peab gala jaoks kaasama abilisi: proovin küsida Ilia Malininilt

20.02

Iluuisutamise olümpiavõitja: janunen alati rohkema järele

20.02

Niina Petrõkina kutsuti olümpia galaetendusele

videod

sport.err.ee uudised

18:33

VAATA OTSE | Mis kohad teenivad Churakov ja Nesterov lühikavaga? Uuendatud

17:34

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased Uuendatud

16:43

Lehise esindaja: tõendid kinnitavad, mida oleme kogu aeg väitnud

16:13

Selgusid naiste korvpallikoondise kandidaadid EM-valikmängudeks

15:37

Saalijalgpalli meistriliigas algab heitlus poolfinaalikohtade nimel

14:39

Draisaitl ja Celebrini särasid võidumängudes

13:44

Noored laskesuusatajad Kaldvee ja Baumann sõitsid MM-il esikümnesse

13:01

Johannes Erm loobub sisekergejõustiku MM-ist

12:56

TÄNA OTSE | Eesti segapaar kohtub paralümpial avamängus Suurbritanniaga

12:19

Malõgina sai Helsingis paarismängus kindlalt edasi

11:45

Barcelona oli imele lähedal, aga pudenes ikkagi konkurentsist

10:44

Spurs elas end 76ersi peal välja

10:14

Palumets lõi Slovakkias hooaja viienda värava

09:04

Liverpool kaotas tabeli viimasele

08:33

Veesaar aitas North Carolinal võiduseeriat pikendada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo