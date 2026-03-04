VAATA OTSE | Mis kohad teenivad Churakov ja Nesterov lühikavaga?

Täna kell 17.30 algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis otseülekanne iluuisutamise juunioride MM-ilt Tallinnas. Lühikavas astuvad võistlustulle meesüksiksõitjad. Kommentaatorid on Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

NB! Kell 20.30 jätkub ülekanne ETV+ ja ERR-i spordiportaali eetris.

Vladislav Churakov teenis lühikavaga 54,47 ja Ilya Nesterov 47,90 punkti. Mõlemad jäid oma hooaja paremale tulemusele pisut alla.

Ilya Nesterovi esituse video ja galerii:

Vladislav Churakovi esituse galerii:

Enne võistlust

Neljakordsete hüpetega erinevaid rekordeid purustav Ilja Malinin on viimaste aastate kõige mõjukam ja edukam iluuisutaja maailmas. Malinini tähelend algas 2022. aastal just Tallinnas, kui ta tuli juunioride maailmameistriks. Nüüd tulevad Tondirabas jääle uued noored talendid ja favoriitideks on USA, Lõuna-Korea, Jaapani ja Belgia koondise esinumbrid.

Lühikava avab esimese uisutajana tiitlivõistlustel debüteeriv Ilya Nesterov. 14-aastast Nesterovi juhendab treener Jekaterina Nekrassova. Eestit esindab ka 16-aastane Vladislav Churakov, keda treenib Anna Levandi. Mullusel juunioride MM-il 26. koha saanud Churkov tuleb jääle teises soojendusgrupis viimase ja üldjärjekorras kümnenda uisutajana.

Lühikavas asub võistlema 43 noort uisutajat ning vabakava pääseb esitama 24 parimat.