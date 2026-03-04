X!

Churakov ja Nesterov piirdusid Tallinnas lühikavaga

Iluuisutamine
Foto: Sergei Stepanov/ERR
Iluuisutamine

Tallinnas alanud iluuisutamise juunioride maailmameistrivõistlustel teenis Vladislav Churakov meesüksiksõidu lühikavas 31. ja Ilya Nesterov 40. koha. Kumbki vabakavale ei pääsenud.

Churakov teenis lühikavaga 54,47 ja Nesterov 47,90 punkti. Mõlemad jäid oma hooaja paremale tulemusele pisut alla.

"Väga hea kogemus igatahes. Aga kõik, mis ma plaaninud olen, ei tule kõik välja. Ja see ongi kokkuvõtte, ma ei saa lisada midagi," kommenteeris Churakov oma etteastet ERR-ile. Ma arvan, et seda võtangi kaasa, et pean ennast kokku võtma enne kava, mitte pärast mingisugust viga."

Nesterov sõnas, et see polnud tema parim lühikavaga, see oli tema esimene kord sellisel võistlusel. "Tulevikus on väga palju aastaid, kui saan seda parandada. Sellepärast arvan, et esimeseks korraks see on päris okei, aga võin teha paremini."

Viimasena tagas koha 24 seas Saksamaa iluuisutaja Leon Rojkov, kes kogus 60,68 punkti. Liidriks asus aga jaapanlane Rio Nakata (89,51), kes edestas 3,18 punktiga lõunakorealast Seo Mink-yud.

Ilya Nesterovi esituse video ja galerii:

Vladislav Churakovi esituse video ja galerii:

Enne võistlust

Neljakordsete hüpetega erinevaid rekordeid purustav Ilja Malinin on viimaste aastate kõige mõjukam ja edukam iluuisutaja maailmas. Malinini tähelend algas 2022. aastal just Tallinnas, kui ta tuli juunioride maailmameistriks. Nüüd tulevad Tondirabas jääle uued noored talendid ja favoriitideks on USA, Lõuna-Korea, Jaapani ja Belgia koondise esinumbrid.

Lühikava avab esimese uisutajana tiitlivõistlustel debüteeriv Ilya Nesterov. 14-aastast Nesterovi juhendab treener Jekaterina Nekrassova. Eestit esindab ka 16-aastane Vladislav Churakov, keda treenib Anna Levandi. Mullusel juunioride MM-il 26. koha saanud Churkov tuleb jääle teises soojendusgrupis viimase ja üldjärjekorras kümnenda uisutajana.

Lühikavas asub võistlema 43 noort uisutajat ning vabakava pääseb esitama 24 parimat.

